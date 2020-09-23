Айтишник написал письмо полковнику, который бил стекло в кафе c митингующими

Источник материала: Ежедневник

Разработчик мобильных приложений Константин Конопко написал открытое письмо начальнику Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николаю Карпенкову (полковник милиции).

«Николай, меня зовут Константин, я один из задержанных в кафе O’petit 6 сентября. Я приглашаю вас на кофе в то самое кафе, на которое вы так бесцеремонно напали с вашими ребятами. Не буду скрывать, мы тогда очень испугались. Но знаете что, Николай, совсем не обязательно разбивать окно, чтобы купить кофе. Достаточно вежливо попросить, и вам бы открыли. Даже если вас много, и даже если вы с дубинками — кофе хватит на всех! Только маски пришлось бы снять, а то пить будет неудобно.

Господин Карпенков, я в общих чертах ознакомился с вашей биографией. Вы учились в Суворовском, потом работали в МВД. Алмаз, антитеррор, борьба с наркотиками и организованной преступностью. Впечатляет. Я допускаю, что вы хороший профессионал, имеете большой опыт службы Родине, уважение коллег. Вы и такие как вы нужны стране для охраны мирных граждан, без вас — никуда. Мой близкий друг погиб от спайса несколько лет назад, я знаю о проблеме не понаслышке. Но послушайте, бегать полковнику милиции с дубинкой по улице, бить витрины и терроризировать мирных граждан — это не совсем то, что от вас ожидает общество. Да и вам самому, уверен, все это не по нраву.

Николай, я понимаю, что сейчас от сотрудников внутренних дел власти требуют демонстрации преданности, и в связи с этим у вас полностью развязаны руки. Хватай кого хочешь, бей машины и витрины, сажай на сутки и штрафуй без вины, женщин, престарелых, подростков — вам ничего не будет. Но мне хочется верить, что вы просто вынуждены подчиниться, что это не ваша собственная злонамеренность. Я не буду давать вам советов. Уверен, вы придёте к решению самостоятельно. Но время поджимает. Да, вы обязаны выполнять приказы, но помните, что только вам решать, как именно это делать.

Тогда в кафе среди посетителей, конечно же, были и участники мирного митинга, которых вы преследовали. Но мы вам не враги, мы не бандиты, не организованная группа, с которыми вы имеете дело по долгу службы. Почему? Во-первых, мы не прячемся, действуем открыто и не нарушаем закон (право на собрания закреплено в Конституции), а во-вторых, нас очень много — банды такого размера не бывают, и вообще-то это и называется народ. Каждый из нас имеет синий паспорт с гербом, точно такой же как у вас. Мы живем в этом городе и каждый день находимся недалеко друг от друга, ведь это наша общая земля, это наш общий город и общая страна. Поэтому всем нам будет лучше, если мы начнём если не дружить, то хотя бы слышать друг друга. Давайте спокойно обсудим это за чашкой кофе, я приглашаю».