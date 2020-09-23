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«Удастся спасти ребят». Счета ИТ-компании PandaDoc разблокируют

23.09.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Счета ИТ-компании PandaDoc разблокируют — с них уже сняты аресты, которые были наложены в связи с делом четырех сотрудников фирмы, задержанных в начале сентября. Об этом 42.TUT.BY сообщил сооснователь PandaDoc Микита Микадо и адвокат компании Антон Гашинский.


Фото: Тамара Колос

— Разблокировка счетов компании — это, конечно, хорошая новость. Теперь мы можем выплатить зарплаты всем тем сотрудникам, которые все еще остаются в РБ, — говорит Микита Микадо. — Тем не менее, нашим главным приоритетом стоит освобождение арестованных сотрудников. Ребята уже которую неделю сидят в СИЗО. При этом к моей инициативе они никакого отношения не имели и не имеют. Инициативу я прекратил. Их дальнейшее удержание не имеет смысла.

Напомним, 2 сентября четыре сотрудника PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере (107 тысяч белорусских рублей) из бюджета.

Вскоре после этого адвокаты подали жалобы на задержание сотрудников PandaDoc в суд Партизанского района — однако все они были отклонены (решение выносила судья Татьяна Олейникова). Также адвокаты попытались обжаловать меры пресечения — по части был получен отказ, по остальным решение еще будет рассматриваться. Постановление о возбуждении дела было обжаловано.

10 сентября PandaDoc выпустила заявление, где среди прочего сообщила, что счета организации заблокированы, из-за чего они не могут выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам.

11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 статьи 209, хотя ранее речь шла о ч. 4 ст. 210). Сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.

Как отметил адвокат Антон Гашинский, который представляет PandaDoc, абсурдность предъявленного обвинения подтверждена юридической экспертизой авторитетной компанией «Алейников и партнеры» и аудиторским заключением компании «Бейкер Тилли Бел».

В PandaDoc уверены, что это репрессии, которые проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей — Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях, в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые уволились из правоохранительных органов. Однако из-за ареста сотрудников он принял решение прекратить проект. В дальнейшем инициативу поддержки силовиков продолжит фонд солидарности BYSOL.

— После публичного заявления Микиты о прекращении программы по поддержанию уволившихся силовиков компания выступила с просьбой разрешить провести операции — хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам, а также оплатить аренду и так далее. Следственный комитет пошел навстречу — дал разрешение провести такие выплаты, — рассказал Антон Гашинский. — После этого компания обратилась с ходатайством перед Следственным комитетом о том, что она готова положить на депозит СК денежные средства, эквивалентные сумме причиненного ущерба, в качестве обеспечения погашения возможного ущерба по приговору суда.

Следственный комитет это ходатайство удовлетворил, и компания перечислила некую денежную сумму на депозит. После этого PandaDoc заявила ходатайство о снятии ареста со счета, и это ходатайство было удовлетворено, арест уже снят.

Антон Гашинский также подчеркивает, что в приоритете у компании находятся именно задержанные сотрудники.

— У нас начинает выстраиваться диалог, нас слышат, это хорошо. Скорее всего, белорусский офис спасти не удастся — но удастся спасти ребят.

 
Теги: Новости
 
 
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