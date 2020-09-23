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Илон Маск пообещал выпустить бюджетный автомобиль Tesla

23.09.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Tesla Илон Маск объявил, что собирается выпустить бюджетный вариант беспилотного автомобиля. Об этом сообщает The New York Post.


По его оценке, машина будет стоить 25 тысяч долларов. Стоимость самого дешевого автомобиля Tesla, седана Model 3, начинается от 37 990 долларов. Самый дорогой, Model X, обойдется в 79 990 долларов и более.

Бюджетная версия появится через три года, пообещал Маск. «Мы уверены, что сможем создать действительно привлекательный автомобиль стоимостью 25 тысяч», — сказал он, добавив, что у Tesla были лучшие технологии, но теперь компания достигает экономии благодаря масштабам своей работы.

Как пояснил Маск, добиться снижения стоимости электромобиля можно будет за счет оснащения транспортного средства новым аккумулятором, который будет значительно мощнее современных аналогов и при этом вдвое дешевле.


Глава Tesla презентовал новый аккумулятор, получивший название 4680. Такое название аккумуляторная батарея получила из-за своих размеров: первые две цифры относятся к ширине устройства, а две последние — к высоте. Она будет иметь цилиндрическую форму. На продемонстрированных Маском слайдах уточняется, что емкость новых аккумуляторов будет примерно в пять раз выше, а мощность в шесть раз больше, чем у тех, которые компания в настоящее время использует в своих электромобилях.

 
 
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Этого можно добиться благодаря снижению стоимости запчастей, выпускаемых компанией, заявил ее гендиректор Илон Маск. Он презентовал новую аккумуляторную батарею,...
 
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