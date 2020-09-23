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Фотобитва. Самый крутой смартфон Apple против топового Samsung
Источник материала: Tut.by
В августе компания Samsung представила новый топовый смартфон — Galaxy Note20 Ultra. Его оснастили блоком из трех фотомодулей с лазерной фокусировкой. Мы проверили, как устройство фотографирует в ночное время, и сравнили снимки с теми, что делает главный конкурент в лице iPhone 11 Pro Max.
Напомним: Samsung Galaxy Note20 Ultra оснащается таким набором основных камер: 108 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп (перископ, 5-кратный оптический зум, f/3.0, OIS), 12 Мп (ультра-широкоугольный, f/2.2). Конкурирующий iPhone 11 Pro Max отличается камерами на 12 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп (телефото, 2-кратный оптический зум, f/2.0, OIS) и 12 Мп (ультра-широкоугольный, f/2.4).
Оба смартфона при съемке используют алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ), а также «ночные режимы» с более длинной выдержкой — функция в обоих смартфонах может включаться автоматически.
Ниже — серия из пар фотографий, сделанных на Galaxy Note20 Ultra и iPhone 11 Pro Max в вечернее время. В парах снимков ниже первой всегда идет фотография, сделанная на Samsung, за ней следует фото с iPhone. Вторая пара кадров — те же места, но уже увеличенные (с кропом). Все фотографии делались на полностью автоматических настройках.
Не забудьте в конце проголосовать за смартфон, фотографии с которого вам понравились больше!
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