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В Минске мужчина наговорил по телефону с инспектором ГАИ на 12 суток ареста и штраф

23.09.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске 27-летний мужчина по телефону оскорбил инспектора ГАИ и получил 12 суток административного ареста, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

— Сотрудник ГАИ позвонил владельцу автомобиля, чтобы напомнить о выполнении последним предписания об устранении пленочного покрытия со стекол автомобиля. Конструктивного диалога не получилось: с первых секунд общения в адрес инспектора посыпались оскорбления и нецензурщина, — рассказали в МВД.

Запись телефонного разговора, а также собранные материалы были направлены в Московское РУВД Минска для проведения проверки, по результатам которой в отношении нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий и неповиновение законному распоряжению или требованию.

Решением суда мужчина подвергнут административному взысканию в виде 12 суток административного ареста, а также оштрафован на 40 базовых величин. Кроме того, ответчик должен возместить сотруднику милиции 500 белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатить госпошлину за подачу искового заявления.

 
Теги: Минск
 
 
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Конструктивного диалога не получилось: с первых секунд общения в адрес инспектора посыпались оскорбления и нецензурщина.
 
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