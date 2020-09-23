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У Яндекса появится собственный банк

23.09.2020 11:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото Myfin.by носит иллюстративный характер.

Стороны пришли к принципиальному соглашению о сделке. Она подразумевает вознаграждение в форме денежных средств и акций «Яндекса» на общую сумму около 5,48 миллиарда долларов, или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф», сообщили в компании «Яндекс».

Окончательные условия сделки будут определены после завершения комплексной правовой проверки и согласования обязывающих документов, в том условий закрытия сделки.

 
 
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Компания Яндекс подтверждает информацию о переговорах с TCS Group Holding PLC ( Тинькофф ), которые касаются возможного предложения о покупке Яндексом 100% акционерного...
 
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