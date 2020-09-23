У Яндекса появится собственный банк

Источник материала: Myfin

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Стороны пришли к принципиальному соглашению о сделке. Она подразумевает вознаграждение в форме денежных средств и акций «Яндекса» на общую сумму около 5,48 миллиарда долларов, или по 27,64 доллара за акцию «Тинькофф», сообщили в компании «Яндекс».



Окончательные условия сделки будут определены после завершения комплексной правовой проверки и согласования обязывающих документов, в том условий закрытия сделки.