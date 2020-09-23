США снова потребовали от властей Беларуси немедленного освобождения политтехнолога Шклярова









"Соединенные Штаты призывают к немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Беларуси почти на два месяца. Господин Шкляров должен быть возвращен своей семье", - говорится в сообщении О'Брайена, опубликованном в твиттере.





Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.





Санкции данной статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы.



