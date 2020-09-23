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Обыск в квартире главного редактора "Нашай Нiвы"

23.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В квартире главного редактора «Нашай Нiвы» и его жены проходит обыск

Обыск в квартире главного редактора "Нашай Нiвы"
У главного редактора «Нашай нiвы» Егора Мартиновича проходит обыск, сообщила его жена, журналист TUT.BY Адарья Гуштын.

Связь с Егором Мартиновичем пропала, когда он пошел с утра выгуливать собаку. На телефон родных пришел сигнал SOS.

После Адарья Гуштын сообщила, что у них в квартире обыск. По ее данным, происходящее связано со статьей «Нашай нiвы», где говорилось, что в камеру к «диджею перемен» Соколовскому на Окрестина приходил высокий милицейский начальник.

Обыск проводит управление собственной безопасности (УСБ) МВД.

По данным корреспондента TUT.BY, который находится на месте событий, около 10 часов утра в квартире находились Егор, Адарья и несколько силовиков. У Егора спросили, ознакомлен ли он с постановлением (видимо, с постановлением на обыск), после этого дверь в квартиру закрылась.

Понятые сказали, что в квартиру также зашли соседи.

— А вы соседи? — уточнил у них корреспондент TUT.BY.

— Нет, нас попросили.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что пока у нее нет информации по происходящему, она будет предоставлена после того, как пройдет обыск.

Диджеи Кирилл Галанов и Влад Соколовский 6 августа в Киевском сквере включили песню «Перемен». В тот день на площадке, которая была выделена для проведения агитационных митингов, проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования.

В тот же вечер молодых людей задержали. 7 августа над ними состоялся суд, который назначил им по 10 суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства.

Половину этого срока Влад Соколовский провел в карцере. Кирилл Галанов провел в одиночной камере три дня.

После освобождения Влад Соколовский рассказывал, что в один из дней к нему в карцер заходил мужчина, сказал примерно следующее: «Ну что, послушал песню, перемен захотел?».

— Получил от него два раза в спину. Сказал, что это только начало: «Рассчитывай, что тебе 10 лет дадут». Якобы ему говорили, будто мне и Кириллу заплатили деньги, чтобы мы включили «Перемен».

21 августа с Владом Соколовским провели беседу в МВД. 22 августа диджеи уехали в Литву.
 
 
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В квартире главного редактора «Нашай Нiвы» и его жены проходит обыск
 
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