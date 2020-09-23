TUT.BY Адарья Гуштын. У главного редактора «Нашай нiвы» Егора Мартиновича проходит обыск, сообщила его жена, журналистАдарья Гуштын.





Связь с Егором Мартиновичем пропала, когда он пошел с утра выгуливать собаку. На телефон родных пришел сигнал SOS.





После Адарья Гуштын сообщила, что у них в квартире обыск. По ее данным, происходящее связано со статьей «Нашай нiвы», где говорилось, что в камеру к «диджею перемен» Соколовскому на Окрестина приходил высокий милицейский начальник.





Обыск проводит управление собственной безопасности (УСБ) МВД.





По данным корреспондента TUT.BY, который находится на месте событий, около 10 часов утра в квартире находились Егор, Адарья и несколько силовиков. У Егора спросили, ознакомлен ли он с постановлением (видимо, с постановлением на обыск), после этого дверь в квартиру закрылась.





Понятые сказали, что в квартиру также зашли соседи.





— А вы соседи? — уточнил у них корреспондент TUT.BY.





— Нет, нас попросили.





Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что пока у нее нет информации по происходящему, она будет предоставлена после того, как пройдет обыск.





Диджеи Кирилл Галанов и Влад Соколовский 6 августа в Киевском сквере включили песню «Перемен». В тот день на площадке, которая была выделена для проведения агитационных митингов, проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования.





В тот же вечер молодых людей задержали. 7 августа над ними состоялся суд, который назначил им по 10 суток административного ареста за совершение мелкого хулиганства.





Половину этого срока Влад Соколовский провел в карцере. Кирилл Галанов провел в одиночной камере три дня.





После освобождения Влад Соколовский рассказывал, что в один из дней к нему в карцер заходил мужчина, сказал примерно следующее: «Ну что, послушал песню, перемен захотел?».





— Получил от него два раза в спину. Сказал, что это только начало: «Рассчитывай, что тебе 10 лет дадут». Якобы ему говорили, будто мне и Кириллу заплатили деньги, чтобы мы включили «Перемен».





21 августа с Владом Соколовским провели беседу в МВД. 22 августа диджеи уехали в Литву.



