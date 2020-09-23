У «Белгазпромбанка» будет новое правление

Российские акционеры вырабатывают с Национальным банком Беларуси пакет мер, касающихся управления «Белгазпромбанком».





По сведениям БелаПАН, центральный банк ведет работу по формированию нового правления коммерческого банка и участвует в соответствующих переговорах с акционерами «Белгазпромбанка». В Нацбанке надеются, что продлять полномочия временной администрации не придется и новое правление коммерческого будет сформировано до окончания срока действия временной администрации (истекает в середине декабря).

Представители коммерческих банков, в свою очередь, предполагают, что российские собственники, скорее всего, вернутся к управлению «Белгазпромбанком». «Продавать «упавший» актив никогда не выгодно», — считает собеседник БелаПАН.

11 июня в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Большинство членов правления «Белгазпромбанка» были задержаны.

После этого Национальный банк ввел на шесть месяцев, с 15 июня, в банк временную администрацию и ее руководителем назначил Надежду Ермакову. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

«Газпром» и «Газпромбанк» еще до начала работы временной администрации назвали действия Нацбанка по назначению новых руководящих работников «Белгазпромбанка» незаконными и летом этого года отказывались от сотрудничества с временной администрацией.

18 июня Виктор Бабарико, который возглавлял «Белгазпромбанк» около 20 лет и покинул его в мае в связи с участием в президентских выборах, был задержан по обвинению в организации противоправной деятельности в годы, когда руководил банком. При этом представители власти утверждают, что в уголовном преследовании Бабарико нет политической подоплеки. Сам он убежден в обратном.