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Массовый мор рыбы зафиксирован в реке Пина

23.09.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мор рыбы (около полутысячи особей) был обнаружен накануне в реке Пина (Пинск, улица Базовая).

Массовый мор рыбы зафиксирован в реке Пина
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, специалисты межрайонной лаборатории аналитического контроля при обследовании акватории видимых загрязнений поверхности воды выявлены не были, взяты пробы воды для проведения анализов.

 
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Мор рыбы (около полутысячи особей) был обнаружен накануне в реке Пина (Пинск, улица Базовая).
 
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