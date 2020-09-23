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Массовый мор рыбы зафиксирован в реке Пина
Источник материала: Навiны
Мор рыбы (около полутысячи особей) был обнаружен накануне в реке Пина (Пинск, улица Базовая).
Как сообщается, специалисты межрайонной лаборатории аналитического контроля при обследовании акватории видимых загрязнений поверхности воды выявлены не были, взяты пробы воды для проведения анализов.
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Мор рыбы (около полутысячи особей) был обнаружен накануне в реке Пина (Пинск, улица Базовая).
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