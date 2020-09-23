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Доллар продолжает расти
Источник материала: Навiны
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 23 сентября, открылись ростом американской валюты.
Три основные иностранные валюты торгуются на следующих рубежах:
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 23 сентября, открылись ростом американской валюты. Три основные иностранные валюты торгуются на следующих...
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