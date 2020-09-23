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Доллар продолжает расти

23.09.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 23 сентября, открылись ростом американской валюты.

Три основные иностранные валюты торгуются на следующих рубежах:

  • доллар — 2,5909 белорусского рубля (+0,0004 пункта);
  • евро — 3,0294 белорусского рубля (-0,0104 пункта);
  • российский рубль — 3,392 белорусского рубля за 100 российских (-0,0055 пункта).
 
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 23 сентября, открылись ростом американской валюты. Три основные иностранные валюты торгуются на следующих...
 
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