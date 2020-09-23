ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со счетов минского офиса PandaDoc сняли арест

23.09.2020 11:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Адвокат PandaDoc Антон Гашинский рассказал Onliner, что от следователя получено постановление о снятии ареста со счетов минского офиса компании. Это значит, что PandaDoc сможет выплатить примерно 250 сотрудникам зарплату, чего ранее не могла сделать из-за блокировки счетов.

Антон Гашинский отметил, что выплата может случиться уже на этой неделе. По словам адвоката, снятие ареста произошло благодаря «диалогу со следствием». На вопрос «Значит ли это, что задержанные сотрудники начали давать показания?» Антон ответил отрицательно: мол, диалог идет между следствием и самой компанией.

11 сентября стало известно о блокировке счетов минского офиса PandaDoc. В результате компания не смогла выплатить зарплату сотрудникам и сделать обязательные платежи — налоги и отчисления в ФСЗН.

Обыски в PandaDoc прошли 2 сентября. По итогам были задержаны четыре сотрудника: главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Санкции предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом. Сотрудники PandaDoc настаивают на своей невиновности. Они остаются под стражей на два месяца.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат PandaDoc Антон Гашинский рассказал Onliner, что от следователя получено постановление о снятии ареста со счетов минского офиса компании. Это значит, что PandaDoc...
 
Новости дня
Новости разные
 
В квартире главного редактора «Нашай Нiвы» проходит обыск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика