Со счетов минского офиса PandaDoc сняли арест

Источник материала: Onliner

Адвокат PandaDoc Антон Гашинский рассказал Onliner, что от следователя получено постановление о снятии ареста со счетов минского офиса компании. Это значит, что PandaDoc сможет выплатить примерно 250 сотрудникам зарплату, чего ранее не могла сделать из-за блокировки счетов.

Антон Гашинский отметил, что выплата может случиться уже на этой неделе. По словам адвоката, снятие ареста произошло благодаря «диалогу со следствием». На вопрос «Значит ли это, что задержанные сотрудники начали давать показания?» Антон ответил отрицательно: мол, диалог идет между следствием и самой компанией.

11 сентября стало известно о блокировке счетов минского офиса PandaDoc. В результате компания не смогла выплатить зарплату сотрудникам и сделать обязательные платежи — налоги и отчисления в ФСЗН.

Обыски в PandaDoc прошли 2 сентября. По итогам были задержаны четыре сотрудника: главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Санкции предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом. Сотрудники PandaDoc настаивают на своей невиновности. Они остаются под стражей на два месяца.