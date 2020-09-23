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Движение на основных минских проспектах ограничено. Пробки — 7 баллов (видео, обновлено)

23.09.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщают о перекрытии движения на проспектах Независимости и Победителей в Минске. Причем, судя по всему, перекрыта значительная часть проспекта Независимости. Мы получаем информацию о том, что движение закрыто в Уручье, нельзя выехать на проспект в районе парка Челюскинцев.

На проспекте Независимости в районе станции метро «Борисовский тракт» замечена выстроившаяся колонна мотоциклистов ГАИ. Мотоциклы и автомобили Госавтоинспекции сопровождают кортеж в направлении центра города.

Сообщается также о том, что перекрыто движение на участке улицы Козлова.

В Минске, по данным сервиса «Яндекс.Карты», 7-балльные пробки, и это несмотря на то, что время отнюдь не пиковое. Движение затруднено на проспекте Независимости, улицах Немиге, Богдановича, Сурганова, Академической, Козлова.

Движение на основных минских проспектах ограничено. Пробки — 7 баллов (видео, обновлено)

Движение на основных минских проспектах ограничено. Пробки — 7 баллов (видео, обновлено)

«Минсктранс» сообщает: «С 10:15 было временно ограничено движение по проспекту Независимости от улицы Руссиянова до улицы Московской; с 10:20 — по проспекту Победителей от улицы Ратомской до проспекта Независимости; по улице Орловской от улицы Тимирязева до улицы Нововиленской. Движение было возобновлено в 11:00».

Вот так выглядит ситуация на дорогах в центре города по ситуации на 11:00. Информация о пробках предоставляется сервисом «Яндекс.Карты».

Движение на основных минских проспектах ограничено. Пробки — 7 баллов (видео, обновлено)

Как сообщалось, сегодня утром к выставочному комплексу «Белэкспо», который находится недалеко от Дворца независимости, съезжается транспорт. Проезд для личного транспорта на участке проспекта Победителей, который примыкает к территории «Белэкспо», перекрыт. Пускают только общественный. Исключение делается для некоторых микроавтобусов, автобусов и легковушек.

Перекрыта улица Нарочанская от «Минск-Арены» до проспекта Победителей, а также улица Саперов со стороны Тимирязева.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Наши читатели сообщают о перекрытии движения на проспектах Независимости и Победителей в Минске. Причем, судя по всему, перекрыта значительная часть проспекта...
 
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