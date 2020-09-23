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Курс доллара репетирует рост. Пока он чуть-чуть дорожает
Источник материала: Onliner
Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с вялого роста американского доллара. После фиаско в начале недели белорусский рубль взял себя в руки и не позволил американцу забрать себя. Евро и российский рубль продолжают дешеветь.
На старте торгов у доллара плюс 0,07 копейки, стоит он 2,5912.
Евро подешевел на 1 копейку, его цена — 3,0298.
Российский рубль за стабильность, упал всего лишь на 0,47 копейки. Сотня стоит 3,3928.
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Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с вялого роста американского доллара. После фиаско в начале недели белорусский рубль взял себя в руки и не...
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