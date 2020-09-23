ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курс доллара репетирует рост. Пока он чуть-чуть дорожает

23.09.2020 11:39 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с вялого роста американского доллара. После фиаско в начале недели белорусский рубль взял себя в руки и не позволил американцу забрать себя. Евро и российский рубль продолжают дешеветь.

На старте торгов у доллара плюс 0,07 копейки, стоит он 2,5912.

Евро подешевел на копейку, его цена — 3,0298.

Российский рубль за стабильность, упал всего лишь на 0,47 копейки. Сотня стоит 3,3928.

Во вторник доллар вырос на 0,72 копейки и стоил 2,5905. Евро скинул 1,57 копейки, стоил 3,0398. Российский рубль подешевел на 0,03 копейки, за сотню давали 3,3975.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с вялого роста американского доллара. После фиаско в начале недели белорусский рубль взял себя в руки и не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар продолжает расти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика