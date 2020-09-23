Курс доллара репетирует рост. Пока он чуть-чуть дорожает

Источник материала: Onliner

Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с вялого роста американского доллара. После фиаско в начале недели белорусский рубль взял себя в руки и не позволил американцу забрать себя. Евро и российский рубль продолжают дешеветь.

На старте торгов у доллара плюс 0,07 копейки, стоит он 2,5912.

Евро подешевел на 1 копейку, его цена — 3,0298.

Российский рубль за стабильность, упал всего лишь на 0,47 копейки. Сотня стоит 3,3928.

Во вторник доллар вырос на 0,72 копейки и стоил 2,5905. Евро скинул 1,57 копейки, стоил 3,0398. Российский рубль подешевел на 0,03 копейки, за сотню давали 3,3975.