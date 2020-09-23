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Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»

23.09.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В торговом комплексе Seiranri в Ханчжоу — городе на юге Китая — появился туалет в «космическом» стиле. Проект разработала местная студия PIG Design. Необычный интерьер, считают авторы, позволит рядовым гражданам оторваться, наконец, от смартфонов и обратить свой взор на повседневную жизнь. Этой же цели служат настенные светильники в виде рулонов туалетной бумаги и «декоративная» сантехника — от реальности не убежать.

Проект охватывает туалеты на всех трех этажах ТЦ, на каждом ярусе пространство оформлено в свой цвет: белый, зеленый или фиолетовый. Помещения полностью — от пола до потолка — покрыты однотонной плиткой, недорогим и простым в уходе материалом. «Глухая» обшивка напоминает об интерьерах космических кораблей, эффект усиливают иллюминаторы, выполняющие роль зеркал и светильников, обилие металлических элементов и минималистичные скульптуры.

Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»

Реконструкция затронула не только имеющиеся санузлы — до переделки суммарная площадь комнат на всех трех ярусах составляла около 80 кв. м, но и лифтовые холлы, эскалаторы и проходы, предназначенные для персонала ТЦ. В результате получилось не просто место для санитарных процедур, а «общественное пространство» на 1450 кв. м. В сети общественному туалету Seiranri уже прочат звание самого большого в мире, а авторы проекта именуют его не иначе как «черной дырой, поглотившей все вокруг».

Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»

Надо сказать, что к уборным в КНР отношение в принципе особое: в 2015-м по инициативе правительства в стране стартовала «туалетная революция» — кампания, направленная на увеличение числа общественных санузлов в туристических и сельских районах. За это время было построено и отремонтировано множество туалетов — счет идет на десятки тысяч.

Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»
Дизайнеры превратили туалет в торговом центре в «космический корабль»

 
 
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В торговом комплексе Seiranri в Ханчжоу — городе на юге Китая — появился туалет в «космическом» стиле. Проект разработала местная студия PIG Design. Необычный интерьер,...
 
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