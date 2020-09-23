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В квартире главреда «Нашай Нівы» проходит обыск

23.09.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В квартире главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича проходит обыск. Об этом сообщила в своем Facebook супруга Мартиновича журналистка Tut.by Адарья Гуштын. В 9:35 сигнал SOS c мобильного телефона получил брат Егора, в 10 часов он был у дверей квартиры, но присутствовать при обыске ему не разрешили.

Дозвониться в пресс-службу МВД нам пока не удалось. Как только у нас получится взять комментарий, он появится здесь.

И Егор, и Адарья находятся сейчас дома. Около 10 часов туда же зашли сотрудники силовых структур вместе с понятыми для проведения обыска.

Возле двери стоят четыре человека в гражданском и масках. Двое из них говорят, что милиционеры попросили их быть понятыми. Они не живут в этом доме.

— Нас просто попросили.

— То есть на улице подошли?

— Да, просто, на улице.

После этого понятых отпустили. Осталось двое сотрудников в гражданском.

Также в квартиру зашел адвокат Мартиновича.

В квартире главреда «Нашай Нівы» проходит обыск
В квартире главреда «Нашай Нівы» проходит обыск

 
 
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В квартире главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича проходит обыск. Об этом сообщила в своем Facebook супруга Мартиновича журналистка Tut.by Адарья Гуштын. В 9:35...
 
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