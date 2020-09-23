В квартире главреда «Нашай Нівы» проходит обыск

Источник материала: Onliner

В квартире главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича проходит обыск. Об этом сообщила в своем Facebook супруга Мартиновича журналистка Tut.by Адарья Гуштын. В 9:35 сигнал SOS c мобильного телефона получил брат Егора, в 10 часов он был у дверей квартиры, но присутствовать при обыске ему не разрешили.

Дозвониться в пресс-службу МВД нам пока не удалось. Как только у нас получится взять комментарий, он появится здесь.

И Егор, и Адарья находятся сейчас дома. Около 10 часов туда же зашли сотрудники силовых структур вместе с понятыми для проведения обыска.

Возле двери стоят четыре человека в гражданском и масках. Двое из них говорят, что милиционеры попросили их быть понятыми. Они не живут в этом доме.

— Нас просто попросили.

— То есть на улице подошли?

— Да, просто, на улице.

После этого понятых отпустили. Осталось двое сотрудников в гражданском.

Также в квартиру зашел адвокат Мартиновича.







