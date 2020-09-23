Вот что вам нужно для запуска своего бизнеса онлайн: подборка простых инструментов

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Для запуска своего бизнеса зачастую достаточно простого сайта, логотипа компании и установленной системы приема платежей. Конечно, можно обратиться в компанию, которая все это сделает под ключ. Но если бизнес небольшой, а бюджет на запуск ограничен — можно ли все оформить своими руками? Подготовили обзор конструкторов сайтов и логотипов, а также доступных платежных систем для бизнеса в России и Беларуси.

Конструкторы сайтов

Wix

Ресурс предлагает более 500 шаблонов, которые можно использовать для создания своего сайта. Представлено 18 категорий — от бизнес-форматов до блогов и интернет-магазинов. Все варианты сразу предусматривают и оптимизацию для мобильных устройств.



Скриншот с сайта wix.com

Использование базовых шаблонов — бесплатно, но есть и премиум-планы, которые предусматривают больше места для хранения данных, отсутствие рекламы сервиса и возможность подключения собственного домена. Оформить премиум-планы можно на срок до года. Кроме того, ресурс предоставляет бесплатный хостинг на неограниченное время. По данным Wix, ресурсом уже воспользовались более миллиона пользователей.

Пользователь может менять и править совершенно любой элемент в дизайне благодаря функции Drag and drop. Кроме того, ресурс позволяет интегрировать приложения и функции от сторонних разработчиков. Wix App Market предоставляет возможность интеграции с популярными веб-сервисами, позволяя отправлять рассылки, создавать конкурсы, добавлять инструменты для работы службы поддержки, бронирования и отправки отзывов.

Чтобы начать создавать свой сайт, придется зарегистрироваться. У Wix есть полностью русскоязычная версия, поэтому разобраться будет легко. Ресурс также предлагает помощь в поиске специалистов по созданию сайтов, если набор предложений не подошел — это уже, разумеется, платная услуга. Также Wix подсказывает, что можно сделать, чтобы улучшить работу созданного сайта, — например, как оптимизировать SEO-тексты.

Site123

Площадка позволяет бесплатно создать сайт, используя готовые шаблоны для веб-страниц, интернет-магазинов, лендингов, блогов — всего более 200 вариантов. Адаптированные версии для мобильных устройств предусмотрены сразу, для всех шаблонов. Доступна интеграция с различными сторонними сервисами и платежными системами.



Скриншот с сайта site123.com

У ресурса есть круглосуточная поддержка, поэтому можно в любое время проконсультироваться у специалиста или решить проблемы в работе сайта. У Site123 есть встроенные базовые функции настройки SEO и инструменты для автоматического перевода текста на 50 разных языков.

Бесплатный пакет включает 1 ГБ трафика и 500 МБ места на диске, он подходит для простых одностраничных веб-сайтов. При этом сайт пользователя будет находиться на поддомене SITE123. Помимо бесплатных шаблонов, есть 4 вида премиум-пакетов. С их помощью можно использовать настраиваемые подключения существующих доменов, почтовые ящики, многоязычность и т.д. Кроме того, бесплатный домен и хостинг доступны только для годовых премиум-пакетов.

Squarespace

По признанию самого сервиса, главным его преимуществом является продуманность и красота дизайнов. Ресурс не имеет бесплатных планов, но предлагает двухнедельный тестовый период. После этого нужно будет выбрать один из пакетов — по цене от $ 16 до $ 40 в месяц.



Скриншот с сайта squarespace.com

Сервис предлагает более 70 шаблонов для интернет-магазинов, веб-сайтов и блогов. Можно самостоятельно настраивать сайты, вставлять фрагменты собственного HTML-кода и интегрировать функции десятков сторонних сервисов (от Eventbrite до Disqus и Paypal). Также сервис заключил партнерство с платежной системой POS — ПО для обработки платежей POS теперь интегрированы в приложение Squarespace Commerce.

Площадка обещает круглосуточную поддержку с гарантией ответа на почту в течение часа. Сервис не предусматривает редактора для мобильной версии сайта, а интеграция с платежной системой доступна только на платной основе (оплачивается дополнительно к стоимости основного пакета).

Jimdo

По информации самого ресурса, в мире существует около 20 миллионов веб-сайтов, работающих на Jimdo. Площадка представляет собой универсальный конструктор, доступный на девяти разных языках. Пользователю на выбор предлагают 5 тарифных планов по цене от $ 9, с различным спектром возможностей. Есть и бесплатный план, но с ограничениями.



Скриншот с сайта jimdo.com

Jimdo предлагает сразу две платформы для создания сайтов — Creator и Dolphin. Creator дает пользователю возможность редактирования с помощью перетаскивания отдельных элементов. А Dolphin создает сайт самостоятельно, опираясь на ответы пользователя в опроснике и используя ADI (искусственный интеллект проектирования).

Все планы Jimdo включают доступ к их галерее шаблонов с мобильными адаптивными дизайнами и хранилищем. Бесплатный план включает в себя сайт с 5 страницами, 500 МБ для материалов на сайте, пропускную способность в 2 Гигабита, размещение сайта на поддомене Jimdo, шифрование https. Но придется мириться с рекламой сервиса в низу каждой страницы.

Zyro

Это новый конструктор сайтов на рынке — он запущен в январе 2020 года. Позволяет делать сайты, блоги и интернет-магазины, редактируя шаблоны с помощью перетаскивания отдельных элементов (drag'n'drop). Помимо базового набора функций, пользователям предлагают дополнительные — например, инструменты AI (для создания логотипов), AI Writer (для шаблонов текстов для сайта), AI Heatmap (для создания тепловой карты сайта). Сервис поддерживает 15 разных языков, включая русский.



Скриншот с сайта zyro.com

В Zyro доступна интеграция с Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar, Facebook Pixel и Facebook Messenger Live Chat. Ресурс также подключен к библиотеке изображений Unsplash, поэтому предлагает выбрать бесплатные изображения без нарушения авторских прав.

Пользователям доступен бесплатный план (включает в себя 500 МБ для материалов на сайте и ежемесячную передачу данных) и несколько премиум-вариантов — по цене от $ 1,99 до $ 21,99 в месяц.

Конструкторы логотипов

Tailor Brands

Конструктор позволяет создавать логотипы трех форматов — на основе иконки или изображения, нейминга компании или отдельных инициалов. Tailor Brands не поддерживает русский язык, но подойдет тем, кого устроит логотип на английском.



Скриншот с сайта tailorbrands.com

Можно загружать картинки и редактировать их или воспользоваться базой готовых шаблонов. Ресурс предлагает выбрать несколько типов дизайна, которые вам нравятся, и дает несколько вариантов лого на выбор. Все полученные варианты можно корректировать. Также сервис позволяет сразу «примерить» брендирование на различную продукцию — от футболок до стаканчиков для кофе.

Пользоваться конструктором, создавая логотипы, можно бесплатно. Причем количество проб не ограничено. Но за итоговый логотип все же придется заплатить. Бесплатный образец загрузить возможно, но создатели сервиса предусмотрели ограничения по качеству изображения. Площадка предлагает несколько тарифных планов с разным объемом функционала — по цене от $ 9,99 до $ 49,99 в месяц. При оформлении плана на год дается скидка.

Looka

Для создания логотипа сервис предлагает пользователю ввести название компании и выбрать сферу деятельности. Затем нужно выбрать 5 шаблонов, которые наиболее соответствуют вашему вкусу. На основании этой информации сервис сам генерирует несколько вариантов логотипов, которые пользователь может править или оставить без изменений. Важно держать в уме, что сервис поддерживает только английский язык.



Скриншот с сайта looka.com

Работать с сервисом можно бесплатно, достаточно пройти регистрацию. При этом, чтобы загрузить логотип и другие материалы для брендирования, придется выбрать один из тарифных планов — по цене от $ 4,99 до $ 15,99.

DesignEvo

Конструктор предлагает пользователю более 10 000 шаблонов на выбор. Для удобства они рассортированы по категориям в зависимости от сферы деятельности компании. Достаточно выбрать понравившийся вариант и ввести название и слоган своей компании. Если шаблоны не подошли, можно создать собственную иконку с нуля, воспользовавшись библиотекой базовых фигур.



Скриншот с сайта designevo.com

Важно помнить, что не все шаблоны и шрифты подойдут для русскоязычных названий, поэтому придется испробовать несколько вариантов, прежде чем найдется подходящий. Загрузить логотип в формате PNG можно бесплатно, но использовать его в коммерческих целях разрешено, если разместите ссылку на сервис DesignEvo на своем сайте.

Squarespace Logo Maker

Это бесплатный конструктор логотипов, который позволяет создать собственный вариант на основе изображений и шрифтов из библиотеки. Сервис позволяет придумывать простые и лаконичные логотипы, но поддерживает исключительно английский язык, поэтому для компаний с русскоязычными названиями это может стать проблемой.



Скриншот с сайта squarespace.com

Площадка не требует даже регистрации, а скачать и использовать свой логотип можно бесплатно без каких-либо условий. В этом смысле Squarespace Logo Maker — один из самых доступных сервисов для создания логотипа.

LogoMaker

LogoMaker предлагает пользователю два варианта на выбор: можно воспользоваться онлайн-генератором логотипов или работать напрямую с профессиональным дизайнером. Для второго варианта нужно будет заполнить небольшую анкету — дизайнер свяжется с вами сам.



Скриншот с сайта logomaker.com

Генератор предложит около 100 вариантов логотипов. Каждый из шаблонов можно редактировать и менять на свое усмотрение. Созданные с помощью генератора логотипы можно загрузить бесплатно после регистрации. Работа с дизайнером ведется платно, а цена зависит от объема работ, количества правок и прочих условий.

Системы приема платежей

Большинство конструкторов сайтов предлагает интегрировать системы приема платежей через интернет из базы своих партнеров. Зачастую это платная дополнительная функция, доступная пользователям премиум-пакетов. Конструкторы чаще всего поддерживают интеграцию с PayPal, WebMoney и другими международными системами. Однако не всем подходят такие форматы. Поэтому рассмотрим системы, которые принимают платежи непосредственно через сайт или приложение.

Для Беларуси

bePaid

Система позволяет принимать оплату через интернет с любой карты любого банка. Платежи можно проводить в белорусских и российских рублях, а также в долларах и евро. Средства поступают на расчетный счет в течение 2–3 дней.



Скриншот с сайта bepaid.by

Чтобы внедрить платежи на сайт, нужно заключить договор с платформой и выбрать модуль с CMS. Защита платежей основана на шифровании данных, антифрод-системе и технологии 3D Secure. Система гарантирует круглосуточную техническую поддержку пользователей.

Абонентской платы нет, подключение бесплатно. Но система забирает себе 3% комиссии от платежей (включая комиссию банка) и работает без НДС. Ежемесячное вознаграждение bePaid не может быть менее чем 0,5 базовой величины. Перед оформлением заявки систему можно бесплатно протестировать, используя данные на сайте площадки.

WebPay

Система позволяет принимать платежи банковскими картами Visa, MasterCard, Белкарт, картами рассрочки и через АИС «Расчет» ЕРИП через сайт, приложение или соцсети с комиссией от 1,3%. Абонентской платы нет, подключение бесплатно. Поступление средств на расчетный счет занимает от 1 до 3 дней. Платежи можно проводить в белорусских и российских рублях, долларах и евро.



Скриншот с сайта webpay.by

У WebPay есть готовые модули для интеграции с популярными CMS, но работать можно и без интеграции — просто выставлять счета в личном кабинете. Система позволяет выбрать один из 8 банков для обслуживания. Для заключения договора потребуется только заполнить необходимые формы на сайте, бумажные версии документов готовы выслать почтой.

ArtPay

Система обеспечивает прием платежей онлайн в белорусских и российских рублях, долларах и евро. Абонентской платы нет, подключение бесплатно. Комиссия составляет до 3% от суммы платежа. На выбор предлагается обслуживание в двух банках — Белинвестбанк и Белагропромбанк.



Скриншот с сайта artpay.by

Каждого клиента сопровождает личный менеджер и обеспечивает круглосуточную поддержку. Безопасность платежей обеспечивается технологией 3D Secure, Verified by Visa и MasterCard SecureCode. У системы есть несколько модулей под самые популярные CMS, также специалисты ArtPay консультируют по внедрению формы оплаты на сайты или в приложения.

Для России

PayMaster

Систему можно интегрировать тремя способами — через API, виджет или CMS. Площадка гарантирует подключение в течение двух дней. Но и без непосредственного внедрения PayMaster можно принимать платежи с помощью выставления счетов в личном кабинете. Платежи принимаются в российских рублях, но можно подключить дополнительную функцию для приема платежей с валютных карт (на счет будет поступать рублевый эквивалент).



Скриншот с сайта paymaster.ru

Абонентской платы нет, подключение бесплатно. Комиссия — от 0,7 до 5,7% от суммы платежа. Зачисление средств на расчетный счет происходит ежедневно.

Fondy

Система позволяет принимать платежи с банковских карт и электронных кошельков. Проводить операции можно в более чем 100 разных валютах мира. При этом расчетный счет юрлица или ИП может размещаться в России, Украине и странах Европы. Предлагает платежные модули для различных CMS-систем. Интеграция на сайт возможна через PHP, JavaScript, SDK.



Скриншот с сайта fondy.ru

Абонентской платы нет, подключение бесплатно. Комиссия зависит от оборота компании: до 1 000 000 руб./мес. — 3%, от 1 000 000 руб./мес. — 2,9%, более 3 000 000 руб./мес. — индивидуальные условия.

Wayforpay

Сервис обеспечивает круглосуточную поддержку, направляет уведомления о поступлении платежей в мессенжеры или чаты. Пользователям доступны варианты — CMS и API-интеграция. На сайте есть пробная демоверсия, которая позволяет опробовать систему до подписания договора на обслуживание.



Скриншот с сайта wayforpay.com

Также сервис предоставляет доступ к аналитике в личном кабинете — с ее помощью можно отслеживать, в какое время и какие пользователи совершают платежи. В личном кабинете также можно управлять операциями — например, возвращать оплату или формировать финансовые отчеты.

Абонентской платы нет, подключение бесплатно. Комиссия — 2,5% от успешных платежей независимо от платежного метода и суммы.

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