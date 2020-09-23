Нет дыма без огня? Бузову заподозрили в разрыве с бойфрендом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Слухи о расставании российской ведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна взволновали поклонников: в сети обсуждают новые подробности сложных взаимоотношений знаменитостей.

Новости о расставании самой умилительной пары знаменитостей – Бузовой и Манукяна – ходили давно, но ни разу не получали подтверждения. По крайней мере, до тех пор, пока в сеть не "слили" закадровое видео, на котором фанаты отчетливо услышали отголоски "разборок" между звездами. Это и подтвердило тот факт, что влюбленные перестали находить общий язык.

Как сообщило издание StarHit, теперь поклонники звезды "Дома-2" могут бить тревогу: Бузова и Манукян действительно находятся на грани расставания.

"Давид зазвездился. Ему и красные дорожки, и дуэты со звездами, и интервью. Парень оторвался от реальности и считает, что всего этого смог бы добиться и без Оли", – отметил один из приятелей блогера.

Возмущенные поклонники "поющей ведущей" решили напомнить Манукяну, что именно Бузова ввела его в звездную тусовку, раскрутила в Instagram и даже оплатила отдых с возлюбленным.

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