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Нет дыма без огня? Бузову заподозрили в разрыве с бойфрендом
23.09.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Слухи о расставании российской ведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна взволновали поклонников: в сети обсуждают новые подробности сложных взаимоотношений знаменитостей.
Новости о расставании самой умилительной пары знаменитостей – Бузовой и Манукяна – ходили давно, но ни разу не получали подтверждения. По крайней мере, до тех пор, пока в сеть не "слили" закадровое видео, на котором фанаты отчетливо услышали отголоски "разборок" между звездами. Это и подтвердило тот факт, что влюбленные перестали находить общий язык.
© Sputnik / Владимир Песня
Как сообщило издание StarHit, теперь поклонники звезды "Дома-2" могут бить тревогу: Бузова и Манукян действительно находятся на грани расставания.
"Давид зазвездился. Ему и красные дорожки, и дуэты со звездами, и интервью. Парень оторвался от реальности и считает, что всего этого смог бы добиться и без Оли", – отметил один из приятелей блогера.
Возмущенные поклонники "поющей ведущей" решили напомнить Манукяну, что именно Бузова ввела его в звездную тусовку, раскрутила в Instagram и даже оплатила отдых с возлюбленным.
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Поклонники "поющей ведущей" бьют тревогу: в сети появилось доказательство того, что отношения пары находятся на грани фола.
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