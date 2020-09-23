Минобороны: авиация отрабатывает защиту границ Союзного государства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Защита границ Союзного государства в воздушном пространстве отрабатывается в рамках второго этапа совместного белорусско-российского учения "Славянское братство – 2020". Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси в среду.

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС генерал-майор Игорь Голуб пояснил, что некоторые задачи, которые выполняли дежурные силы по противовоздушной обороне ВВС совместно с российскими коллегами, уже отработаны.

"Сейчас переходим к выполнению авиационных ударов с целью ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника, а также к патрульному сопровождению самолетов транспортной авиации, осуществляющих высадку десанта в заданном районе", – рассказал Голуб.

Находящихся в воздухе пару российских бомбардировщиков Ту-160 сопровождала пара белорусских истребителей Су-30. Одновременно в воздухе находились вертолеты армейской авиации, которые совместно с подразделениями сил спецопераций и Воздушно-десантных войск России выполняли задачи авиационной поддержки при ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника на полигоне Брестский.

Для учений уже задействованы три полигона – Брестский, Гожский и Обуз-Лесновский. По информации пресс-службы, сегодня отработать тактический эпизод намерены на 210-ом авиационном полигоне Ружаны с большим количеством авиационной техники.

Запланирована отработка летно-тактических учений в рамках выполнения задач по авиационной поддержке обороняющихся войск: удары будут нанесены по заданным целям самолетами дальней авиации России, белорусскими истребителями Су-30, а также штурмовиками Су-25 и Як-130. Эта группировка будет прикрываться с воздуха истребительной авиацией и военно-транспортными вертолетами Ми-8МТВ-5.