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Минобороны: авиация отрабатывает защиту границ Союзного государства

23.09.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Защита границ Союзного государства в воздушном пространстве отрабатывается в рамках второго этапа совместного белорусско-российского учения "Славянское братство – 2020". Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Беларуси в среду.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС генерал-майор Игорь Голуб пояснил, что некоторые задачи, которые выполняли дежурные силы по противовоздушной обороне ВВС совместно с российскими коллегами, уже отработаны.

"Сейчас переходим к выполнению авиационных ударов с целью ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника, а также к патрульному сопровождению самолетов транспортной авиации, осуществляющих высадку десанта в заданном районе", – рассказал Голуб.

Находящихся в воздухе пару российских бомбардировщиков Ту-160 сопровождала пара белорусских истребителей Су-30. Одновременно в воздухе находились вертолеты армейской авиации, которые совместно с подразделениями сил спецопераций и Воздушно-десантных войск России выполняли задачи авиационной поддержки при ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника на полигоне Брестский.

Для учений уже задействованы три полигона – Брестский, Гожский и Обуз-Лесновский. По информации пресс-службы, сегодня отработать тактический эпизод намерены на 210-ом авиационном полигоне Ружаны с большим количеством авиационной техники.

Запланирована отработка летно-тактических учений в рамках выполнения задач по авиационной поддержке обороняющихся войск: удары будут нанесены по заданным целям самолетами дальней авиации России, белорусскими истребителями Су-30, а также штурмовиками Су-25 и Як-130. Эта группировка будет прикрываться с воздуха истребительной авиацией и военно-транспортными вертолетами Ми-8МТВ-5.

 
Теги: Минск
 
 
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Отработать тактический эпизод намерены сегодня на 210-ом авиационном полигоне Ружаны с большим количеством авиационной техники.
 
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