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SputnikPro: "Как пиарить СМИ, если ты СМИ"

23.09.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На мастер-классе руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна СТАРКОВА (помимо прочего курирует Telegram-канал агентства Зубовский, 4) ответит на вопросы, почему не надо писать релизы и зачем развивать собственные соцсети.

© Sputnik / Владимир Песня
Главное – не напугать зрителя: как СМИ освещают социальные проблемы

Для участия в онлайн-сессии необходимо заполнить форму по ссылке.

За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Беларусь Павлу Антонову – p.antonov@sputniknews.com, тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты.

С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

 
Теги: Новости
 
 
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Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительской программы SputnikPro. В пятницу, 25 сентября, в 13:00 состоится...
 
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