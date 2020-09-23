Матюк: попробуем поднять со дна под Выборгом 45-тонные исторические колонны

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Матюк: мы попробуем поднять со дна Выборгского залива 45-тонные исторические колонны Мотюк

Автономная некоммерческая организация "Национальное аварийно-спасательное агентство", которая на протяжении 20 лет занимается сложными подъемами техники из любых водоемов, включая океаны, начинает работу по подъему уникальных, исторических колонн со дна Выборгского залива вблизи мыса "Бычья голова". Об этом рассказал радио Sputnik глава агентства, профессиональный дайвер Игорь Матюк.

"К нам обратилось руководство Эрмитажа города Выборга с предложением поднять со дна исторические колонны, которые когда-то были изготовлены в каменоломнях Выборга и предназначались для одного из соборов Санкт-Петербурга. Судно, которое их перевозило, затонуло. Две колонны по 45 тонн, а также огромные каменные блоки. Предстоит поистине уникальная операция", – сообщил Матюк.

К настоящему времени компанией поднято более 120-ти единиц военно-исторической и боевой техники. Успех данной операции имеет не только техническое, но и культурное значение, так как перед людьми предстанет историческое свидетельство более чем 200-летней давности, которое продемонстрирует мастерство русских людей, сумевших создать такое техническое чудо, подтвердил радио Sputnik директор Эрмитажа г. Выборга Александр Костенко.

"Мы долго изучали подобные колонны в питерских храмах, включая Исаакиевский и Казанский соборы, идею их подъема поддержал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, так что будем поднимать Выборгские колонны и размещать на консервацию", – сказал Костенко.

Комментарий Игоря Матюка и Александра Костенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.