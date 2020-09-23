ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Матюк: попробуем поднять со дна под Выборгом 45-тонные исторические колонны

23.09.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Матюк: мы попробуем поднять со дна Выборгского залива 45-тонные исторические колонны Мотюк

Автономная некоммерческая организация "Национальное аварийно-спасательное агентство", которая на протяжении 20 лет занимается сложными подъемами техники из любых водоемов, включая океаны, начинает работу по подъему уникальных, исторических колонн со дна Выборгского залива вблизи мыса "Бычья голова". Об этом рассказал радио Sputnik глава агентства, профессиональный дайвер Игорь Матюк.

"К нам обратилось руководство Эрмитажа города Выборга с предложением поднять со дна исторические колонны, которые когда-то были изготовлены в каменоломнях Выборга и предназначались для одного из соборов Санкт-Петербурга. Судно, которое их перевозило, затонуло. Две колонны по 45 тонн, а также огромные каменные блоки. Предстоит поистине уникальная операция", – сообщил Матюк. 

© Photo : Минобороны
Ил-2 с останками экипажа извлекли на поверхность возле Жлобина

К настоящему времени компанией поднято более 120-ти единиц военно-исторической и боевой техники. Успех данной операции имеет не только техническое, но и культурное значение, так как перед людьми предстанет историческое свидетельство более чем 200-летней давности, которое продемонстрирует мастерство русских людей, сумевших создать такое техническое чудо, подтвердил радио Sputnik директор Эрмитажа г. Выборга Александр Костенко.

"Мы долго изучали подобные колонны в питерских храмах, включая Исаакиевский и Казанский соборы, идею их подъема поддержал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, так что будем поднимать Выборгские колонны и размещать на консервацию", – сказал Костенко.

Комментарий Игоря Матюка и Александра Костенко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уникальная подводная операция по подъему исторических колонн для Эрмитажа пройдет в ближайшее время, рассказал Sputnik профессиональный дайвер Игорь Матюк.
 
Новости дня
Новости разные
 
Айтишник написал письмо полковнику, который бил стекло в кафе c митингующими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика