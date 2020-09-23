ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске перекрыли проспект Независимости – образовались пробки в 8 баллов

23.09.2020 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. В Минске перекрыли проспект Независимости, из-за чего в центре города образовались серьезные пробки, сообщает Sputnik.

О том, что перекрыли главный проспект столицы, сообщают очевидцы. Автомобили перестали пускать на проспект Независимости около получаса назад, в результате чего на примыкающих к нему улицах появились заторы.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в данный момент ситуация на дорогах в центре Минска оценивается в 8 баллов. Для этого времени суток показатель очень высокий.

Судя по карте, перекрыты также улица Ленина и проспект Победителей.

По какой причине перекрыты главные магистрали города, не известно. Уточнить данный вопрос в столичной Госавтоинспекции пока не удалось: официальные представители ведомства не отвечают на звонки.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выяснить, по какой причине перекрыли главный проспект столицы, в Госавтоинспекции пока не удалось, очевидцы сообщают, что прилегающие к нему улицы сильно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Массовый мор рыбы зафиксирован в реке Пина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика