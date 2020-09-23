В Минске перекрыли проспект Независимости – образовались пробки в 8 баллов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен - Sputnik. В Минске перекрыли проспект Независимости, из-за чего в центре города образовались серьезные пробки, сообщает Sputnik.

О том, что перекрыли главный проспект столицы, сообщают очевидцы. Автомобили перестали пускать на проспект Независимости около получаса назад, в результате чего на примыкающих к нему улицах появились заторы.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в данный момент ситуация на дорогах в центре Минска оценивается в 8 баллов. Для этого времени суток показатель очень высокий.

Судя по карте, перекрыты также улица Ленина и проспект Победителей.

По какой причине перекрыты главные магистрали города, не известно. Уточнить данный вопрос в столичной Госавтоинспекции пока не удалось: официальные представители ведомства не отвечают на звонки.