Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси – впервые в истории страны

Источник материала: KYKY

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси – во Дворце Независимости около 11 утра началась инаугурация.

С самого утра в Минске ходили слухи, что «власть» готовит инаугурацию. Около Дворца Независимости было замечено много людей в костюмах, похожих на чиновников, много военных, среди которых были представители роты почетного караула.

Также центр города практически полностью перекрыли, связь начала работать с перебоями.

При этом ЦИК на голубом глазу заявил журналистам, что «не располагает информацией об инаугурации Лукашенко».

А потом вжух – и появляется новость, что инаугурация состоялась. TUT.by написал: «Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь».

Впервые в истории Беларуси инаугурация президента состоялась без анонса и трансляции по ТВ.