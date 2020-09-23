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Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси – впервые в истории страны

23.09.2020 11:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Лукашенко вступил в должность президента Беларуси – во Дворце Независимости около 11 утра началась инаугурация.

С самого утра в Минске ходили слухи, что «власть» готовит инаугурацию. Около Дворца Независимости было замечено много людей в костюмах, похожих на чиновников, много военных, среди которых были представители роты почетного караула. 

Также центр города практически полностью перекрыли, связь начала работать с перебоями. 

При этом ЦИК на голубом глазу заявил журналистам, что «не располагает информацией об инаугурации Лукашенко». 

А потом вжух – и появляется новость, что инаугурация состоялась. TUT.by написал: «Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь».

Впервые в истории Беларуси инаугурация президента состоялась без анонса и трансляции по ТВ. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Лукашенко вступил в должность президента Беларуси – во Дворце Независимости около 11 утра началась инаугурация. С самого утра в Минске ходили слухи, что «власть»...
 
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