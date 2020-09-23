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Тайная инаугурация Лукашенко? Что происходит в Минске прямо сейчас
Источник материала: KYKY>
Сегодня прямо с утра рядом со Дворцом Независимости и БелЭкспо происходит что-то странное. Здесь заметили множество людей в костюмах, похожих на чиновников, автобусов и грузовиков с военными, среди которых — представители роты почетного караула. Судя по всему, идет подготовка к какому-то мероприятию, но к какому — пока неясно.
Есть предположение, что оживление связано с тайной инаугурацией Александра Лукашенко, которая по закону должна пройти не позднее 9 октября. Или с репетицией инаугурации.
Рядом с БелЭкспо собираются журналисты. Один из силовиков подошел к корреспонденту «Еврорадио» и заявил, что сегодня в выставочном центре «обычное мероприятие», «совещание». Этот мужчина, отмечает издание, был похож на «человека в кепке», который дважды сопровождал Лукашенко, когда тот во время и после протестных маршей появлялся рядом со Дворцом Независимости с автоматом.
Тем временем по неизвестной причине
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Сегодня прямо с утра рядом со Дворцом Независимости и БелЭкспо происходит что-то странное. Здесь заметили множество людей в костюмах, похожих на чиновников,...
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