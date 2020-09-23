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Тайная инаугурация Лукашенко? Что происходит в Минске прямо сейчас

23.09.2020 11:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня прямо с утра рядом со Дворцом Независимости и БелЭкспо происходит что-то странное. Здесь заметили множество людей в костюмах, похожих на чиновников, автобусов и грузовиков с военными, среди которых — представители роты почетного караула. Судя по всему, идет подготовка к какому-то мероприятию, но к какому — пока неясно. 

Есть предположение, что оживление связано с тайной инаугурацией Александра Лукашенко, которая по закону должна пройти не позднее 9 октября. Или с репетицией инаугурации.

Рядом с БелЭкспо собираются журналисты. Один из силовиков подошел к корреспонденту «Еврорадио» и заявил, что сегодня в выставочном центре «обычное мероприятие», «совещание». Этот мужчина, отмечает издание, был похож на «человека в кепке», который дважды сопровождал Лукашенко, когда тот во время и после протестных маршей появлялся рядом со Дворцом Независимости с автоматом.

Тем временем по неизвестной причине перекрывают выезды на проспект Независимости. Так, закрыто движение у Национальной библиотеки, перекрыт проспект в районе станции метро «Якуба Коласа», на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова работает регулировщик.

 
 
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Сегодня прямо с утра рядом со Дворцом Независимости и БелЭкспо происходит что-то странное. Здесь заметили множество людей в костюмах, похожих на чиновников,...
 
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