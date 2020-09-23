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Эйсмонт пока не сообщает дату инаугурации Лукашенко

23.09.2020 11:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Наталья Эйсмонт не стала называть точную дату инаугурации Александра Лукашенко.

«РИА Новости» спросиили у пресс-секретаря главы Беларуси, когда состоится инаугурация Александа Лукашенко. Эйсмонт не стала называть точную дату, но пообещала сообщить о ней «ближе ко времени проведения церемонии».

Напомним, что по закону церемония инаугурации должна пройти не позднее двух месяцев с даты проведения президентских выборов, иными словами, до 9 октября.

Тем временем, сегодня, 23 сентября, рядом со Дворцом Независимости наблюдается необычная активность. Здесь замечены спецтехника силовиков, автобусы с людьми, похожими на чиновников.

Как рассказал TUT.BY источник знакомый с ситуацией, во Дворце скорее всего проходит репетиция инаугурации.

По его словам, раньше тоже репетировали, просто никто не обращал внимания, потому что это проходило без техники и силовиков у Дворца. Но рота почетного караула всегда делала прогон.


 

 
 
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Наталья Эйсмонт не стала называть точную дату инаугурации Александра Лукашенко.
 
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