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Эйсмонт пока не сообщает дату инаугурации Лукашенко
23.09.2020 11:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Наталья Эйсмонт не стала называть точную дату инаугурации Александра Лукашенко.
Напомним, что по закону церемония инаугурации должна пройти не позднее двух месяцев с даты проведения президентских выборов, иными словами, до 9 октября.
Тем временем, сегодня, 23 сентября, рядом со Дворцом Независимости наблюдается необычная активность. Здесь замечены спецтехника силовиков, автобусы с людьми, похожими на чиновников.
Как рассказал
По его словам, раньше тоже репетировали, просто никто не обращал внимания, потому что это проходило без техники и силовиков у Дворца. Но рота почетного караула всегда делала прогон.
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Наталья Эйсмонт не стала называть точную дату инаугурации Александра Лукашенко.
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