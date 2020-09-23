Латушко: Это коронация очередного вора в законе

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко назвал сегодняшнюю инаугурацию белорусского правителя «воровской сходкой для коронации очередного вора в законе».

«Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников», - констатировал Латушко.

«Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников», - добавил он.

«У него был шанс уйти … Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов», - подчеркнул Латушко.

«Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать акцию неповиновения!», - призвал политик.