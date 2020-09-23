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Лукашенко учудил инаугурационный блицкриг

23.09.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко к настоящему времени не смог совладать с протестами в стране, и решил взять инаугурацию внезапной атакой.

Сегодня, 23 сентября, кортеж Лукашенко в сопровождении мотоциклистов уже доехал до Дворца Независимости. Для этого в Минске перекрыли оба центральных проспекта – Победителей и Независимости, заботливо оставив весь транспорт подальше от маршрута следования, чтобы не сигналили.

В соответствии с Конституцией инаугурация главы государства проходит в срок не позднее двух месяцев со дня выборов, то есть не позднее 9 октября.

Как сообщает tut.by, накануне депутаты утверждали, что не получали приглашения. На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться, об инаугурации, назначенной на сегодня, не слышали.

Однако Лукашенко устроил позор на весь цивилизованный мир и провел тайную инаугурацию, которую в последний момент подтвердили официальные СМИ.

Миру не пришлось ждать 5 ноября – сегодня Лукашенко стал нелегитимным для всего мира и для своей страны. И этот человек говорит о каком-то диалоге ?..

P.S. Согласно закону «О Президенте Республики Беларусь», церемония принесения Присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио.

Сегодня во время инаугурации по государственным телеканалам шли сериалы. Но закон в этой стране уже не живет.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко к настоящему времени не смог совладать с протестами в стране, и решил взять инаугурацию внезапной атакой.
 
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