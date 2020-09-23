Проект бюджета Беларуси на 2021 года предусматривает дефицит в 4,3 млрд.

Источник материала: АФН

Текущий проект бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в 4,3 млрд рублей при доходах 22,9 млрд рублей и расходах 27,3 млрд.

Ожидается, что в структуре доходов объем налоговых доходов снизится на 2% до 19,4 млрд. Поступления от налога на доходы сократятся на 40% до 983 млн рублей, на прибыль на 40%, до 988 млн рублей. При этом, отчисления от НДС вырастут на 7,6% до 9,9 млрд рублей, от акцизов на 21,4%, до 3,4 млрд.

Экологический налог должен принести в казну на 31% больше денег, чем в этом году, 162,2 млн рублей, пишет издание Office Life со ссылкой на проект бюджета.

«Прогнозируется, что налоговые доходы от ВЭД снизятся на 16% до 4,033 млрд рублей, поступления от вывозных таможенных пошлин могут снизиться на 22% до 2,1 млрд рублей. Объем неналоговых доходов может сократиться на 36% до 2,052 млрд. Доходы от использования госимущества ориентировочно снизятся на 45% до 937 млн рублей».

Дивиденды по акциям в госсобственности сократятся на 41% до 738 млн рублей. Также на 40% сократятся доходы от перечисления части прибыли госпредприятий до 397 млн рублей. Доходы от реализации прав на объекты интеллектуальной собственности могут вырасти на 5% до 177 млн рублей. План по штрафам сокращен на 26% до 89 млн рублей. Безвозмездные поступления в бюджет вырастут на 7% до 1,5 млрд рублей.

Доходы государственных целевых бюджетных фондов сократятся на 31% к уровню 2020 года до 659 млн рублей. Например, поступления в Дорожный фонд, как ожидается, сократятся на 36% до 394 млн рублей, а в Инновационный фонд на 40%, до 99 млн рублей.

Согласно проекту бюджета, расходы бюджета запланировано увеличить на 7,5% к уровню 2020 года до 27,3 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом они вырастут на четверть.

При этом расходы на общегосударственную деятельность предлагается увеличить на 5,6% до 13,2 млрд рублей. Расходы на обслуживание госдолга будут увеличены на 9,4% до 3,024 млрд рублей.

Расходы на национальную оборону предлагается увеличить на 31% до 1,7 млрд. А финансирование судебной власти и правоохранительной деятельности на 12%, до 2,8 млрд. В том числе поддержка органов внутренних дел будет увеличена на 12% до 1,023 млрд.

Расходы на национальную экономику государство сможет увеличить лишь на 6% до 3,7 млрд. В том числе финансирование сельского хозяйства на 6%, до 680 млн рублей, дорожного хозяйства на 16,5%, до 1,1 млрд рублей, связи на 37%, до 77 млн рублей.

Финансирование других отраслей предлагается урезать. Так, финансирование промышленности может быть снижено на 3,3%, до 958 млн рублей, транспорта на 4%, до 157 млн рублей, ТЭКа на 4%, до 354 млн, ЖКУ и жилищного строительства на 20,5%, до 400 млн рублей.

Проект закона о республиканском бюджете на 2021 год содержит любопытные данные о расходах на погашение и обслуживание долга местных органов власти.

В частности, погашение облигаций, эмитированных облисполкомами, потребует из госбюджета 14,6 млн рублей, а обслуживание таких облигаций — еще 2,8 млн. На выплату процентного дохода по облигациям, эмитированным облисполкомами, придется изыскать 26,6 млн рублей.

Проект республиканского бюджета на 2021 год свидетельствует о том, что власти планируют увеличить расходы на социальную политику в 2021 году только на 2,6% — до 2,070 млрд рублей. При этом пенсии военнослужащим будут увеличены на 10% — до 1,25 млрд.

Для сравнения: расходы на образование предлагается увеличить только на 9% — до 1,29 млрд рублей. Расходы на здравоохранение предлагается увеличить на 21% до 1,5 млрд рублей, в том числе финансирование медицинской помощи населению на 14%, до 658 млн.

Расходы на культуру предлагается сократить на 2% до 138 млн рублей, на СМИ на 5%, до 156 млн. рублей.

На предоставление гражданам субсидий на уплату части процентов по кредитам на строительство жилья в проекте бюджета предусмотрено 322,7 млн рублей.