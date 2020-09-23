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Такого вы еще не видели. Под Москвой продают апартаменты с жилой площадью в два «квадрата»
Источник материала: Tut.by
В подмосковном Красногорске в новостройке продается помещение площадью 6,6 квадратных метров которое позиционируется, как апартаменты. Это следует из объявления на сайте
Микроквартиры — далеко не новинка для таких больших городов, как Москва. Но это помещение в подмосковном Красногорске меньше даже самых маленьких микроквартир.
Помещение продается в новостройке, сданной в 2017 году. В апартаментах расположен холодильник, плита, диван, стол, в этой же комнате — душевая кабина за ширмой.
Жилая площадь — 2 квадратных метра, указано в объявлении. Стоимость лота — 1,1 млн российских рублей или около 14,5 тысяч долларов.
Как уточнили РБК в компании «Инком-Недвижимость», которая представляет интересы продавца, это помещение, по сути, нежилое, прописаться в нем нельзя. В комнате нет окна, сделана вентиляция. Вход в помещение с лестничной клетки, где расположены полноценные квартиры. Ипотеку продавец не рассматривает, уточнили в агентстве недвижимости.
Это не единственный вариант мини-жилья в Подмосковье. Например, в поселке Спартак Раменского района
А осенью прошлого года в столичных новостройках
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