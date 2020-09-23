Над Брестской областью заметили российские стратегические бомбардировщики. Рассказываем, что это

Источник материала: Tut.by

Читатели прислали в редакцию 42.TUT.BY снимок, на котором видны летящие самолеты. Рассказываем, что это может быть.



Фото прислано читателем

Сегодня утром в редакцию попало фото, сделанное в районе Лунинца Брестской области. На нем видны два самолета, которые при приближении похожи на реактивные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 М3 . Такие состоят на вооружении только одной страны — России (до распада были у СССР, затем еще в Беларуси и Украине, но белорусские самолеты выведены в Россию, а украинские уничтожены вместе с боекомплектом).

На фото — только два борта, но нам сообщили, что насчитали шесть похожих самолетов и один меньшего размера. Читатели спрашивают, что именно российская стратегическая авиация делает над Брестской областью.

Вероятнее всего, речь идет о военных учениях. Еще вчера Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале опубликовало информацию, что «отрабатывается защита границ Союзного государства в воздушном пространстве».

— На текущий момент уже отработан ряд задач, которые выполняли дежурные силы по противовоздушной обороне ВВС совместно с нашими российскими коллегами. Сейчас переходим к выполнению авиационных ударов с целью ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника, а также к патрульному сопровождению самолетов транспортной авиации, осуществляющих высадку десанта в заданном районе, — прокомментировал тогда командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб

Также в Telegram-канале отметили, что «находящуюся в воздухе пару российских бомбардировщиков Ту-160 сопровождала пара наших истребителей Су-30 (на самом деле речь идет о Су-30СМ. — Прим. TUT.BY). Одновременно в воздухе находились вертолеты армейской авиации, которые совместно с подразделениями сил специальных операций и Воздушно-десантных войск России выполняли задачи авиационной поддержки при ликвидации диверсионно-разведывательных групп условного противника на полигоне Брестский».

Поэтому речь наверняка идет об очередном дне учений. Как нам сообщили жители Лунинца, часть самолетов — это не Ту-22М3, а другие российские «стратеги» Ту-160. Такие базируются в Курске и Энгельсе, Саратовская область РФ, и летают к нам не впервые. Так, несколько подобных самолетов (и Ту-160, и Ту-22М3) принимали участие в воздушной части парада ко Дню независимости 3 июля 2019 года — их заметили жители Орши и прислали нам видео.

Ту-22М3 — стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Благодаря этому ракетоносец-бомбардировщик умеет выполнять широкий спектр задач на разных высотах и скоростях. Самолет может нести различные ракеты, включая ядерные и противокорабельные, за что уже получил прозвище «убийца авианосцев». Хотя в реальности еще ни по одному авианосцу он не отстрелялся.

«Белый лебедь» Ту-160 также имеет изменяемую стреловидность крыла. Это реальный рекордсмен: среди стратегических бомбардировщиков он первый и по взлетной массе, и по своим размерам, и по весу, и по скорости. Самолет создавался в рамках концепции ядерного сдерживания, так что его основное вооружение — крылатые ракеты большой дальности с ядерной боевой частью. В последнее время бомбардировщики перевооружают на высокоточные крылатые ракеты. Если Ту-22М3 — «убийца авианосцев», то Ту-160 — вообще всего.