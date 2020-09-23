Дарим скидку 60% на поездки с ветерком

Источник материала: Tut.by

В Минск вернулась хорошая погода, а вместе с ней — возможность круто провести время на свежем воздухе. Для любителей прогулок с ветерком AFISHA TUT.BY дарит приятный бонус — скидку 60% на 30-минутную поездку на электросамокате Eleven .



Фото: Eleven

Eleven — шеринг электросамокатов в Минске. Вы можете кататься по всему городу и оставлять самокат, где удобно. Совсем недавно шеринг выпустил новые самокаты собственной разработки. В Eleven учли все, что не устраивало пользователей в самокатах Xiaomi. Новые электросамокаты более надежные и долговечные, их дополнили держателем-зарядкой для телефона, крючком, индикатором заряда. Тест-драйв можно устроить с приятной скидкой от AFISHA TUT.BY.

Во сколько обойдется поездка?

Вообще, 30-минутная поездка на электросамокате стоит 11 рублей. Но AFISHA.TUT.BY предлагает прокомод на скидку 60%. С использованием нашего промокода получасовая поездка будет стоить для вас 4,40 рубля.



Фото: Eleven

Как получить скидку?

Все просто: заполняете форму быстрой покупки и в поле «Промокод» вводите КАТИТУТ. Оплачиваете. Готово! Промокод на 30-минутную поездку придет вам на электронную почту.

Как воспользоваться промокодом на поездку?

1) Установите приложение Eleven и зарегистрируйтесь в нем;

2) Зайдите в раздел «Сертификаты» и введите промокод.

Важно! Совершить поездку, воспользовавшись промокодом, можно до 15 октября 2020 года.

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