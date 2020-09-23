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В Белыничском районе перевернулся Volkswagen: один человек погиб, один в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла днем 22 сентября вблизи деревни Майск Белыничского района,
Предварительно установлено, что 62-летний житель Брестской области, двигаясь на Volkswagen Passat, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия, а его 53-летний пассажир с телесными повреждениями госпитализирован.
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Авария произошла днем 22 сентября вблизи деревни Майск.
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