В Белыничском районе перевернулся Volkswagen: один человек погиб, один в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла днем 22 сентября вблизи деревни Майск Белыничского района, сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что 62-летний житель Брестской области, двигаясь на Volkswagen Passat, не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль перевернулся.





В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия, а его 53-летний пассажир с телесными повреждениями госпитализирован.