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Как помогают силовикам, ушедшим в знак протеста со службы
Источник материала: Навiны
По информации основателя фонда BySol Ярослава Лихачевского, с начала деанонимизации силовиков в организацию обратилось более тысячи человек.
Он подчеркнул
Лихачевский заявляет, что помощь, которую оказывает фонд силовикам, не отличается от того, как помогают другим людям, которые потеряли работу по политическим причинам.
«Им также выплачивается полторы тысячи евро «подъемных», если человеку грозит опасность, ему помогают выехать за границу, а если он имеет желание поменять профессию — помогают в переквалификации», — отметил основатель BySol.
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По информации основателя фонда BySol Ярослава Лихачевского, с начала деанонимизации силовиков в организацию обратилось более тысячи человек.
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