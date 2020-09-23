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Как помогают силовикам, ушедшим в знак протеста со службы

23.09.2020 12:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации основателя фонда BySol Ярослава Лихачевского, с начала деанонимизации силовиков в организацию обратилось более тысячи человек.

Как помогают силовикам, ушедшим в знак протеста со службы
Фото pixabay.com

Он подчеркнул «Белсату», что запросы на оказание помощи поступают от военнослужащих из различных структур, занимавших различные должности.

Лихачевский заявляет, что помощь, которую оказывает фонд силовикам, не отличается от того, как помогают другим людям, которые потеряли работу по политическим причинам.

«Им также выплачивается полторы тысячи евро «подъемных», если человеку грозит опасность, ему помогают выехать за границу, а если он имеет желание поменять профессию — помогают в переквалификации», — отметил основатель BySol.

 
 
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По информации основателя фонда BySol Ярослава Лихачевского, с начала деанонимизации силовиков в организацию обратилось более тысячи человек.
 
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