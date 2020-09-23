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Во Дворце независимости прошла церемония инаугурации
Источник материала: Навiны
Церемония инаугурации прошла в среду, 23 сентября, в рабочей резиденции Александра Лукашенко.
Как сообщает «Пул первого», «положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке».
После этого, он подписал акт о принесении присяги, после чего глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.
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Церемония инаугурации прошла в среду, 23 сентября, в рабочей резиденции Александра Лукашенко.
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