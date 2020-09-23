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Во Дворце независимости прошла церемония инаугурации

23.09.2020 12:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Церемония инаугурации прошла в среду, 23 сентября, в рабочей резиденции Александра Лукашенко.

Во Дворце независимости прошла церемония инаугурации

Как сообщает «Пул первого», «положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке».

После этого, он подписал акт о принесении присяги, после чего глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

 

 
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Церемония инаугурации прошла в среду, 23 сентября, в рабочей резиденции Александра Лукашенко.
 
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