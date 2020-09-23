Три рискованные ситуации за десять секунд: что не так с этой парковкой? (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником Seregacom двигался по парковке возле торгового центра «Караван», что расположен по адресу улица Налибокская, 1, в Минске. Ехал так, чтобы соблюдать требования знаков и разметки. А тут навстречу одна машина, затем другая, потом третья наперерез — три рискованные ситуации за какие-то десять секунд. Вряд ли это можно считать нормой.

— При въезде с улицы Налибокской нужно объехать всю парковку по кругу, чтобы не пересекать разметку. Как раз Mercedes ехал по короткому пути, но получается, что по встречке. Чтобы не ехать по встречной полосе, нужно ехать по парковочным местам или же по кругу. Расстояние — метров 50—100, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

Он считает, что организацию движения на территории парковки можно было сделать более удобной, чтобы никто не ехал «в лоб».

— Просто организация движения изначально неправильная, — отметил собеседник. — Знаки висят, но их периодически не видят (последнему авто на видео висит знак «Уступить дорогу»). Кстати, водитель — единственный, кто извинился и сразу был согласен, что неправ.

Seregacom добавил, что не на всех парковках торговых центров движение организовано таким образом.

— Зачастую заезд на парковку других торговых центров делают с учетом того, что движение по парковке происходит логичным образом, без пересечения потоков. В данном случае было бы правильнее сделать движение от заезда, как проезжают «нарушители», а выезд увести на крайний проезд, где двигался Citroen. Или просто расширить проезд, чтобы организовать движение в обоих направлениях, — считает наш читатель.

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