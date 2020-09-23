ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три рискованные ситуации за десять секунд: что не так с этой парковкой? (видео)

23.09.2020 12:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником Seregacom двигался по парковке возле торгового центра «Караван», что расположен по адресу улица Налибокская, 1, в Минске. Ехал так, чтобы соблюдать требования знаков и разметки. А тут навстречу одна машина, затем другая, потом третья наперерез — три рискованные ситуации за какие-то десять секунд. Вряд ли это можно считать нормой.

— При въезде с улицы Налибокской нужно объехать всю парковку по кругу, чтобы не пересекать разметку. Как раз Mercedes ехал по короткому пути, но получается, что по встречке. Чтобы не ехать по встречной полосе, нужно ехать по парковочным местам или же по кругу. Расстояние — метров 50—100, — рассказал корреспонденту Onliner автор видео.

Он считает, что организацию движения на территории парковки можно было сделать более удобной, чтобы никто не ехал «в лоб».

— Просто организация движения изначально неправильная, — отметил собеседник. — Знаки висят, но их периодически не видят (последнему авто на видео висит знак «Уступить дорогу»). Кстати, водитель — единственный, кто извинился и сразу был согласен, что неправ.

Seregacom добавил, что не на всех парковках торговых центров движение организовано таким образом.

— Зачастую заезд на парковку других торговых центров делают с учетом того, что движение по парковке происходит логичным образом, без пересечения потоков. В данном случае было бы правильнее сделать движение от заезда, как проезжают «нарушители», а выезд увести на крайний проезд, где двигался Citroen. Или просто расширить проезд, чтобы организовать движение в обоих направлениях, — считает наш читатель.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш читатель с ником Seregacom двигался по парковке возле торгового центра «Караван», что расположен по адресу улица Налибокская, 1, в Минске. Ехал так, чтобы соблюдать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Такого вы еще не видели. Под Москвой продают апартаменты с жилой площадью в два «квадрата»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика