«Возле дома появились полицейские». Как белорусы отбывают 10-дневный карантин в Польше

Источник материала: Onliner Белорусам разрешили ездить в Польшу по туристическим визам. Но чтобы наслаждаться красотами Варшавы, Кракова и Гданьска, сначала нужно отсидеть 10-дневный карантин. Один из наших читателей рассказал о том, как мобильное приложение помогает властям контролировать самоизоляцию и как к его дому приезжала полиция.

Владимиру 43 года, работает юристом в городе Жодино. В Польшу он отправился вместе с женой, чтобы навестить сына — студента Варшавского университета. О том, что по приезде в другую страну придется 10 дней провести в самоизоляции, семейная пара знала заранее, и сей факт их нисколько не смущал: они сразу решили, что едут на целый месяц.





— Нам, как обладателям карты поляка, можно получить визу бесплатно в посольстве Польши, но в этот раз с этим были сложности, так как его закрывали на карантин. Поэтому мы получали ее в визовом центре. Проблемы с нашими визовыми центрами общеизвестны: записаться туда самостоятельно просто невозможно. Но нам удалось это сделать спустя 4 часа беспрерывных запросов. Оформили ее быстро, буквально за пять дней.





22 августа Владимир вместе с женой пересек пограничный пункт «Варшавский мост». На белорусской стороне очередей не было, чего нельзя сказать о польской. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, там действует санитарный контроль, среди дополнительных мер — необходимость заполнить специальную анкету.





— Можно заранее внести свои данные в форму (скачать ее можно, например, здесь ). Или это может сделать за вас пограничник. Правда, это займет куда больше времени. В анкете просят указать, где вы будете проживать, с кем, а также номер мобильного телефона. Мы заранее бронировали апартаменты в Варшаве, поэтому и дали их адрес как место отбывания карантина. Если жить негде, то вам предложат на выбор несколько вариантов, причем они необязательно будут находиться в том же населенном пункте, куда вы едете.





Семья снимала жилье за 45 евро в сутки на правом берегу Варшавы. Пожалуй, это не самый дешевый вариант, учитывая, что квартира расположена не в центре города. Зато в ней есть все необходимое (по крайней мере, нашим героям): полностью оборудованная кухня, стиральная машина, гладильная доска, утюг, пылесос и три комплекта постельного белья и полотенец. Из плюсов Владимир особо выделил свежий ремонт, красивый дизайн и бесплатную парковку. Рядом с домом станция метро и трамвайная остановка, в 20 минутах ходьбы — перрон пригородных поездов.

— Выбирая жилье, мы обращали внимание на наличие пометки о том, соблюдаются ли там карантинные меры (нам даже ключ передавали через почтовый ящик). Делали это на всякий случай. Как оказалось, на границе никого это не интересовало.





В день приезда в Варшаву буквально через полчаса после заселения возле дома появились польские полицейские и продежурили там около двух часов.

— Может, это и совпадение, но я в них не очень верю. Потому что больше я их не видел.

На следующее утро на телефон Владимира пришло SMS c требованием установить на смартфон приложение Kwarantanna — оно есть и на Google Play, и на App Store. С этого момента два-три раза в день на телефон приходили сообщения о необходимости выполнить задание. Оно всегда было одно и то же: сделать селфи и отправить его через Kwarantanna. Интернет и GPS на телефоне должны быть включены постоянно.





— Выходить, естественно, никуда нельзя, даже в аптеку. Медицинскую помощь можно запросить тоже в приложении. Продукты нам доставлял сервис Glovo. Работал четко: как правило, в течение часа нам привозили заказ.

Все 10 дней супруги прилежно соблюдали карантин. Говорят, о потраченном времени не жалеют: главное, что сын находился рядом с ними. Да и за нарушение режима самоизоляции светит немаленький штраф — от 5000 до 30 000 злотых. Отдать из своего кармана почти $8000 вряд ли кому-то захочется.

Сейчас на карантине сидит и еще один наш читатель по имени Виталий. Он прилетел в Варшаву на самолете, и ни в одном из аэропортов ему не рекомендовали установить приложение Kwarantanna. За пять дней, что он находится в Польше, к нему ни разу не приходили с проверками. Никаких сообщений с заданиями он тоже не получал.