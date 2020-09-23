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«Возле дома появились полицейские». Как белорусы отбывают 10-дневный карантин в Польше

23.09.2020 12:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусам разрешили ездить в Польшу по туристическим визам. Но чтобы наслаждаться красотами Варшавы, Кракова и Гданьска, сначала нужно отсидеть 10-дневный карантин. Один из наших читателей рассказал о том, как мобильное приложение помогает властям контролировать самоизоляцию и как к его дому приезжала полиция.

Владимиру 43 года, работает юристом в городе Жодино. В Польшу он отправился вместе с женой, чтобы навестить сына — студента Варшавского университета. О том, что по приезде в другую страну придется 10 дней провести в самоизоляции, семейная пара знала заранее, и сей факт их нисколько не смущал: они сразу решили, что едут на целый месяц.

«Возле дома появились полицейские». Как белорусы отбывают 10-дневный карантин в Польше

— Нам, как обладателям карты поляка, можно получить визу бесплатно в посольстве Польши, но в этот раз с этим были сложности, так как его закрывали на карантин. Поэтому мы получали ее в визовом центре. Проблемы с нашими визовыми центрами общеизвестны: записаться туда самостоятельно просто невозможно. Но нам удалось это сделать спустя 4 часа беспрерывных запросов. Оформили ее быстро, буквально за пять дней.

«Возле дома появились полицейские». Как белорусы отбывают 10-дневный карантин в Польше

22 августа Владимир вместе с женой пересек пограничный пункт «Варшавский мост». На белорусской стороне очередей не было, чего нельзя сказать о польской. Чтобы предотвратить распространение COVID-19, там действует санитарный контроль, среди дополнительных мер — необходимость заполнить специальную анкету.

«Возле дома появились полицейские». Как белорусы отбывают 10-дневный карантин в Польше

— Можно заранее внести свои данные в форму (скачать ее можно, например, здесь). Или это может сделать за вас пограничник. Правда, это займет куда больше времени. В анкете просят указать, где вы будете проживать, с кем, а также номер мобильного телефона. Мы заранее бронировали апартаменты в Варшаве, поэтому и дали их адрес как место отбывания карантина. Если жить негде, то вам предложат на выбор несколько вариантов, причем они необязательно будут находиться в том же населенном пункте, куда вы едете.

«Возле дома появились полицейские». Как белорусы отбывают 10-дневный карантин в Польше

Семья снимала жилье за 45 евро в сутки на правом берегу Варшавы. Пожалуй, это не самый дешевый вариант, учитывая, что квартира расположена не в центре города. Зато в ней есть все необходимое (по крайней мере, нашим героям): полностью оборудованная кухня, стиральная машина, гладильная доска, утюг, пылесос и три комплекта постельного белья и полотенец. Из плюсов Владимир особо выделил свежий ремонт, красивый дизайн и бесплатную парковку. Рядом с домом станция метро и трамвайная остановка, в 20 минутах ходьбы — перрон пригородных поездов.

— Выбирая жилье, мы обращали внимание на наличие пометки о том, соблюдаются ли там карантинные меры (нам даже ключ передавали через почтовый ящик). Делали это на всякий случай. Как оказалось, на границе никого это не интересовало.

«Возле дома появились полицейские». Как белорусы отбывают 10-дневный карантин в Польше
В день приезда в Варшаву буквально через полчаса после заселения возле дома появились польские полицейские и продежурили там около двух часов.

— Может, это и совпадение, но я в них не очень верю. Потому что больше я их не видел.

На следующее утро на телефон Владимира пришло SMS c требованием установить на смартфон приложение Kwarantanna — оно есть и на Google Play, и на App Store. С этого момента два-три раза в день на телефон приходили сообщения о необходимости выполнить задание. Оно всегда было одно и то же: сделать селфи и отправить его через Kwarantanna. Интернет и GPS  на телефоне должны быть включены постоянно.

«Возле дома появились полицейские». Как белорусы отбывают 10-дневный карантин в Польше

— Выходить, естественно, никуда нельзя, даже в аптеку. Медицинскую помощь можно запросить тоже в приложении. Продукты нам доставлял сервис Glovo. Работал четко: как правило, в течение часа нам привозили заказ.

Все 10 дней супруги прилежно соблюдали карантин. Говорят, о потраченном времени не жалеют: главное, что сын находился рядом с ними. Да и за нарушение режима самоизоляции светит немаленький штраф — от 5000 до 30 000 злотых. Отдать из своего кармана почти $8000 вряд ли кому-то захочется.

Сейчас на карантине сидит и еще один наш читатель по имени Виталий. Он прилетел в Варшаву на самолете, и ни в одном из аэропортов ему не рекомендовали установить приложение Kwarantanna. За пять дней, что он находится в Польше, к нему ни разу не приходили с проверками. Никаких сообщений с заданиями он тоже не получал.

 
 
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Белорусам разрешили ездить в Польшу по туристическим визам. Но чтобы наслаждаться красотами Варшавы, Кракова и Гданьска, сначала нужно отсидеть 10-дневный...
 
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