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Состоялась инаугурация Лукашенко

23.09.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. В Минске во Дворце Независимости состоялась его тайная инаугурация. Впервые дата инаугурации не была нигде анонсирована официально.

Александр Лукашенко принес присягу главы Беларуси. Он подписал соответствующий акт о вступлении в должность. Затем получил удостоверение президента из рук председателя Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной. Нынешний президентский срок станет для Александра Лукашенко уже шестым.

По информации агентства БелТА, церемония состоялась в присутствии нескольких сотен приглашенных. На ней присутстсвовали высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета республики, руководители министерств и ведомств, республиканских СМИ и т.д. Церемония состоялась в присутствии несколько сотен приглашенных.

Напоним, что еще с утра «РИА Новости» спросили пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт о дате инаугурации. Она же дату называть не стала.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Победителем ЦИК признал Александра Лукашенко с 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.


 

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. В Минске во Дворце Независимости состоялась его тайная инаугурация. Впервые дата инаугурации не была...
 
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