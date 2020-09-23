Состоялась инаугурация Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. В Минске во Дворце Независимости состоялась его тайная инаугурация. Впервые дата инаугурации не была нигде анонсирована официально.

Александр Лукашенко принес присягу главы Беларуси. Он подписал соответствующий акт о вступлении в должность. Затем получил удостоверение президента из рук председателя Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной. Нынешний президентский срок станет для Александра Лукашенко уже шестым.

По информации агентства БелТА, церемония состоялась в присутствии нескольких сотен приглашенных. На ней присутстсвовали высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета республики, руководители министерств и ведомств, республиканских СМИ и т.д. Церемония состоялась в присутствии несколько сотен приглашенных.

Напоним, что еще с утра «РИА Новости» спросили пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт о дате инаугурации. Она же дату называть не стала .

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Победителем ЦИК признал Александра Лукашенко с 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.



