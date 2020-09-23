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Сигареты подорожают в Беларуси с 1 октября

23.09.2020 13:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Из продукции Гродненской табачной фабрики «Неман» вырастут в цене на 10 копеек ряд сигарет марки Kent.

У «Табак-инвест», в частности, на 5 копеек дорожают сигареты Sobranie Caster.

 
 
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Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 октября. Это следует из информации Министерства по налогам и сборам.
 
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