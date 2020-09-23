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Сигареты подорожают в Беларуси с 1 октября
Источник материала: Myfin
Из продукции Гродненской табачной фабрики «Неман» вырастут в цене на 10 копеек ряд сигарет марки Kent.
У «Табак-инвест», в частности, на 5 копеек дорожают сигареты Sobranie Caster.
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Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 октября. Это следует из информации Министерства по налогам и сборам.
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