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У Дворца независимости задержан корреспондент ТАСС

23.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске у Дворца независимости задержали корреспондента российского информагентства ТАСС

Корреспондент ТАСС Артем Попов в среду был задержан белорусскими правоохранителями возле Дворца независимости в Минске, где проходила церемония "инаугурации" Александра Лукашенко. 

Он не выходил на связь уже более двух часов. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске у Дворца независимости задержали корреспондента российского информагентства ТАСС
 
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