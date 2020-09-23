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У Дворца независимости задержан корреспондент ТАСС
Источник материала: Партизан
Корреспондент ТАСС Артем Попов в среду был задержан белорусскими правоохранителями возле Дворца независимости в Минске, где проходила церемония "инаугурации" Александра Лукашенко.
Он не выходил на связь уже более двух часов.
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В Минске у Дворца независимости задержали корреспондента российского информагентства ТАСС
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