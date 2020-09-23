







"Итак, операция «Инаугурация» состоялась. В атмосфере невиданной секретности и беспрецедентных мер безопасности.





Лукашенко решил не нарушать хотя бы эту формальность: инаугурация по закону должна пройти в двухмесячный срок после выборов.





Но для человека, правящего Беларусью 27-й год, сегодняшняя церемония никак не решает проблему легитимности. Его не признаёт президентом Запад, не признает маса белорусов, считающих, что победила Светлана Тихановская.





И даже Москва, при том что Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием, сейчас подталкивает его к конституционной реформе и новым выборам, которых тот явно не хочет.





Вдобавок в самой системе, созданной Лукашенко, пошли разрушительные процессы.



