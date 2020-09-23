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Класковский: Операция "Инаугурация" не решает проблему легитимности Лукашенко
Источник материала: Партизан
Политобозреватель Александр Класковский прокомментировал так называемую инаугурацию Лукашенко.
"Итак, операция «Инаугурация» состоялась. В атмосфере невиданной секретности и беспрецедентных мер безопасности.
Лукашенко решил не нарушать хотя бы эту формальность: инаугурация по закону должна пройти в двухмесячный срок после выборов.
Но для человека, правящего Беларусью 27-й год, сегодняшняя церемония никак не решает проблему легитимности. Его не признаёт президентом Запад, не признает маса белорусов, считающих, что победила Светлана Тихановская.
И даже Москва, при том что Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием, сейчас подталкивает его к конституционной реформе и новым выборам, которых тот явно не хочет.
Вдобавок в самой системе, созданной Лукашенко, пошли разрушительные процессы.
Так что нынешняя каденция станет для него крайне дискомфортной. И не факт, что он дотянет срок в этом кресле", -
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Политобозреватель Александр Класковский прокомментировал так называемую инаугурацию Лукашенко.
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