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Класковский: Операция "Инаугурация" не решает проблему легитимности Лукашенко

23.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политобозреватель Александр Класковский прокомментировал так называемую инаугурацию Лукашенко.



"Итак, операция «Инаугурация» состоялась. В атмосфере невиданной секретности и беспрецедентных мер безопасности.

Лукашенко решил не нарушать хотя бы эту формальность: инаугурация по закону должна пройти в двухмесячный срок после выборов.

Но для человека, правящего Беларусью 27-й год, сегодняшняя церемония никак не решает проблему легитимности. Его не признаёт президентом Запад, не признает маса белорусов, считающих, что победила Светлана Тихановская.

И даже Москва, при том что Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием, сейчас подталкивает его к конституционной реформе и новым выборам, которых тот явно не хочет.

Вдобавок в самой системе, созданной Лукашенко, пошли разрушительные процессы.

Так что нынешняя каденция станет для него крайне дискомфортной. И не факт, что он дотянет срок в этом кресле", - написал Класковский в своем телеграме.
 
 
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Политобозреватель Александр Класковский прокомментировал так называемую инаугурацию Лукашенко.
 
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