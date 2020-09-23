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Латушко - о тайной инаугурации: Это больше напоминает воровскую сходку

23.09.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член президиума Координационного совета Павел Латушко прокомментировал тайную инаугурацию Лукашенко.

Латушко - о тайной инаугурации: Это больше напоминает воровскую сходку
"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий Президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. 

Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. 

Очевидно, что Александр Лукашенко - президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников.

У него был шанс уйти … Но все же синие пальцы сделали свое черное дело. Дьявольская жажда власти и параноидальный страх заставили его в очередной раз нарушить Закон. 

С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков  различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов. 

Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира. 

Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!"
 
 
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Член президиума Координационного совета Павел Латушко прокомментировал тайную инаугурацию Лукашенко.
 
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