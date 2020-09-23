Договор о Союзном государстве: какие вопросы будут решены в ближайшее время?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России и Беларуси до конца года планируют отменить роуминг. Этот и другие вопросы решаются в рамках договора о Союзном государстве. Как он выполняется и какой корректировки требует, телеканалу «МИР 24» рассказала руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН им. Примакова Елена Кузьмина.

- От чего зависит решение вопроса об отмене роуминга?

Елена Кузьмина: Это бизнес-интересы компаний, которые представлены в России и Беларуси. У всех крупнейших компаний связи есть дочерние предприятия в Беларуси. Предполагаю, что можно решить вопросы, связанные с экономическим интересами, в первую очередь, это политическая воля властей двух стран.

- Отмена роуминга – часть одной из дорожных карт, подготовленных межправительственной группой по интеграции. Что это за дорожные карты?

Елена Кузьмина: В Союзном государстве очень многие экономические вопросы решены. Этап, когда страны переходили на новые экономические модели, когда шло укрепление экономик, прошел.

Чтобы развиваться дальше, недостаточно того, чтобы была свободная торговля и возможность экономически сотрудничать. Поэтому встал вопрос о том, что было записано в договоре о Союзном государстве много лет назад: о том, что нам нужно общее законодательство, в данном случае, экономическое, единая налоговая система, потому что, например, вопросы, связанные с ценами на нефть, мы не можем решить на уровне лидеров двух государств, потому что есть законодательство российское, по которому россияне, которые занимаются этим, получают налоговые преференции. Для Беларуси мы это применить не можем, потому что у них другая законодательная система.

Следующий вопрос – создание производственных цепочек, общих правил планирования, ведения бизнеса. Речь шла о более глубокой экономической интеграции.

- Это самое сложное в исполнении в дорожных картах?

Елена Кузьмина: Конечно. Фактически это 2% недоговоренных вопросов. Здесь были и транспортные коммуникации, и возможности для производств, и доступ к госзакупкам. Об этом договорилось, но вопросы, связанные с налогообложением и углеводородами, не были решены.

- Какие положения договора за 20 лет не потеряли актуальности?

Елена Кузьмина: Если говорить о населении, о социальной составляющей, она уже работает в очень многих моментах. У нас действует договор о пенсиях: независимо от того, в какой из стран работает гражданин, базовую пенсию он получает обязательно. Это действует с 1992 года, с момента распада СССР.

Если мы говорим о договоре в целом, конечно, одни из важнейших – вопросы безопасности. Договор предполагает сотрудничество и в этих вопросах, и политическое сотрудничество, но политическое отодвинуто на следующий этап – создание Парламентской ассамблеи. Сейчас важнее вопросы экономики, а в вопросах безопасности мы достаточно эффективно сотрудничаем.

- Какие положения так и не заработали?

Елена Кузьмина: Не заработали вопросы экономические, о которых шли переговоры, речь шла о том, что у нас будет не только единая налоговая система. Экономическое законодательство должно быть общим и полноценным, чтобы были одинаковые условия и ведения бизнеса, и возможности производителей, чтобы речь шла не только о торговле, а об общих правилах макроэкономической системы двух стран.

Не работают во многом политические вопросы. Очень часто говорят о том, что решение может привести к созданию единого государства. Если хорошо смотреть документы договора о Союзном государстве, там речь не идет об этом. Там идет речь о том, что многие вопросы невозможно решать, если нет скоординированных действий в политических вопросах.

- Можно ли сказать, что самая невыполнимая статья – об общей валюте?

Елена Кузьмина: Еще нет условий, которые могли бы привести к единой валюте. Вполне возможно, что нужен такой же вариант, как в ЕС – валюта не имеет денежного эквивалента, торги на биржах проходят не в денежном исполнении, но это удобный вариант, тем более, если мы посмотрим, больше половины торговли между Россией и Беларусью сейчас идет в национальных валютах.

- По словам Александра Лукашенко, сейчас невозможно реализовать договоренности, которые были предусмотрены тогда, потому что «обстановка тогда была другая». О чем идет речь?

Елена Кузьмина: Речь о том, что тогда было проще условия выполнить. Экономические различия не были настолько далеки друг от друга, собственная система не была устоявшейся. На сегодняшний день она серьезно устоялась. Несмотря на то, что мы проводим реформы, это две разные системы, и сейчас это сделать сложнее.

- Договор о Союзном государстве нуждается в корректировке?

Елена Кузьмина: Предполагаю, что большинство вопросов не просто обговорено, а договорено. Самым сложным является общая налоговая система и связанное с ней решение вопросов ТЭК. Они самые сложные. Насколько я понимаю, их решение отложили. Сейчас чаще говорят о том, что они будут прорабатываться, и в течение нескольких лет вопросы должны быть решены.