Обыск в квартире главреда «Нашай Нівы» завершен, его увезли на допрос в СК

Обыск в квартире главреда «Нашай Нівы» Егора Мартиновича и его жены, журналистки tut.by Адарьи Гуштын, завершен, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.





«Из квартиры забрали всю цифровую технику, телефоны, флешки, паспорта, сим-карты. Егора увезли в Следственный комитет на допрос», — отмечается в сообщении.

Сегодня утром к журналистам домой с обыском пришли сотрудники управления собственной безопасности МВД. Гуштын сообщила в «Фейсбуке», что обыск проводится в рамках дела по статье 188 Уголовного кодекса (клевета). Потерпевшим по делу проходит заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.

Супруга Мартиновича написала, что у него есть адвокат, который будет присутствовать на допросе.