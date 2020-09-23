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Обыск в квартире главреда «Нашай Нівы» завершен, его увезли на допрос в СК

23.09.2020 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Обыск в квартире главреда «Нашай Нівы» Егора Мартиновича и его жены, журналистки tut.by Адарьи Гуштын, завершен, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Обыск в квартире главреда «Нашай Нівы» завершен, его увезли на допрос в СК

«Из квартиры забрали всю цифровую технику, телефоны, флешки, паспорта, сим-карты. Егора увезли в Следственный комитет на допрос», — отмечается в сообщении.

Сегодня утром к журналистам домой с обыском пришли сотрудники управления собственной безопасности МВД. Гуштын сообщила в «Фейсбуке», что обыск проводится в рамках дела по статье 188 Уголовного кодекса (клевета). Потерпевшим по делу проходит заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков.

Супруга Мартиновича написала, что у него есть адвокат, который будет присутствовать на допросе.

 
 
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Обыск в квартире главреда «Нашай Нівы» Егора Мартиновича и его жены, журналистки tut.by Адарьи Гуштын, завершен, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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