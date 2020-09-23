Зеленский: негативное развитие событий грозит сотнями тысяч беженцев из Беларуси

Кризис в Беларуси влияет не только на соседние страны, он уже имеет последствия для Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкой газете Hospodárske noviny.





«Мы видим, что возник наибольший политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже созрели и проявляют последствия. Если сценарий будет негативным, это будет означать не менее сотен тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы», — считает украинский лидер.

«Честные выборы президента — самый лучший выход из этого кризиса, — повторил Зеленский объявленную им ранее позицию. — Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа».

«Я также подчеркиваю, что должен быть диалог с обществом, нужно избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе», — подчеркнул президент Украины.

Ранее Киев присоединился к позиции Евросоюза о непризнании официальных итогов президентских выборов в Беларуси, согласно которым Александр Лукашенко получил 80% голосов. Сегодня в Минске прошла его внезапная инаугурация.