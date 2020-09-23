ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленский: негативное развитие событий грозит сотнями тысяч беженцев из Беларуси

23.09.2020 13:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Кризис в Беларуси влияет не только на соседние страны, он уже имеет последствия для Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкой газете Hospodárske noviny.

Зеленский: негативное развитие событий грозит сотнями тысяч беженцев из Беларуси

«Мы видим, что возник наибольший политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже созрели и проявляют последствия. Если сценарий будет негативным, это будет означать не менее сотен тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы», — считает украинский лидер.

«Честные выборы президента — самый лучший выход из этого кризиса, — повторил Зеленский объявленную им ранее позицию. — Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа».

«Я также подчеркиваю, что должен быть диалог с обществом, нужно избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе», — подчеркнул президент Украины.

Ранее Киев присоединился к позиции Евросоюза о непризнании официальных итогов президентских выборов в Беларуси, согласно которым Александр Лукашенко получил 80% голосов. Сегодня в Минске прошла его внезапная инаугурация.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кризис в Беларуси влияет не только на соседние страны, он уже имеет последствия для Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Куделич: прошел год, и я понимаю одну простую вещь: мое уважение и любовь не взаимны!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика