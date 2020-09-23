Латушко об инаугурации Лукашенко: это больше напоминает сходку для коронации очередного вора в законе

Находящийся за рубежом член президиума Координационного совета Павел Латушко прокомментировал инаугурацию Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября в обстановке строгой секретности .





«Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации, — написал Латушко в своем телеграм-канале. — Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников».