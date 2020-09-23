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Истребитель Су-30 разбился в России. Его могли случайно сбить свои (обновлено)
Источник материала: Onliner
В Тверской области России во время планового учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Об этом сообщает
Сообщается, что летчики успели катапультироваться, благополучно приземлились и вышли на связь, их эвакуировали. Истребитель рухнул в лесистой местности, а потому не вызвал разрушений. К месту крушения направлена комиссия военных. Она займется установкой причин аварии.
Дополнено. ТАСС узнал возможную причину
По данным источника
«Предварительно причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», — говорит источник ТАСС.
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В Тверской области России во время планового учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Западного...
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