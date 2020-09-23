ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Истребитель Су-30 разбился в России. Его могли случайно сбить свои (обновлено)

23.09.2020 13:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Тверской области России во время планового учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. В результате падения истребителя никто не пострадал.

Сообщается, что летчики успели катапультироваться, благополучно приземлились и вышли на связь, их эвакуировали. Истребитель рухнул в лесистой местности, а потому не вызвал разрушений. К месту крушения направлена комиссия военных. Она займется установкой причин аварии.

Дополнено. ТАСС узнал возможную причину

По данным источника ТАСС, истребитель мог быть случайно сбит другим самолетом во время учений.

«Предварительно причина ЧП — это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном», — говорит источник ТАСС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Тверской области России во время планового учебно-тренировочного полета разбился истребитель Су-30. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Западного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Договор о Союзном государстве: какие вопросы будут решены в ближайшее время?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика