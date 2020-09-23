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Китай против «грязной сделки» по продаже TikTok американцам
Источник материала: Onliner
Американские компании Oracle и Walmart, несмотря на все прежние усилия, все-таки могут остаться без TikTok. Во всяком случае китайское правительство
Ранее компания ByteDance, которая пока владеет правами на TikTok, всячески демонстрировала, что не зависит от китайского правительства. Тем не менее сделка по продаже популярной соцсети не может обойтись без одобрения Пекина благодаря недавним изменениям в правилах экспорта китайских технологий. В частности, местные компании должны получить лицензию на продажу ряда технологий за рубеж.
Ранее Дональд Трамп объявил, что запретит использование TikTok на территории США, если соцсеть не продадут американцам. Ожидалось, что сделка обойдется Walmart и Oracle примерно в $12 млрд.
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Американские компании Oracle и Walmart, несмотря на все прежние усилия, все-таки могут остаться без TikTok. Во всяком случае китайское правительство выступает резко против...
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