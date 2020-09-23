Новый контингент американских войск прибудет в Литву в ноябре и пробудет там до июня

Источник материала: Tut.by

Новый контингент американских военных и бронетехники будет развернут в Литве в ноябре и пробудет на территории республики до июня 2021 года. Об этом говорится на сайте Министерства национальной обороны Литвы.



Фото: Министерство национальной обороны Литвы.

Мы ранее писали , что 4 сентября американские войска, танки и бронетранспортеры прибыли в Литву. Планировалось, что в течение двух месяцев они будут дислоцированы недалеко от границы с Беларусью, хотя ранее сообщалось о двухнедельных учениях.

Теперь стало известно, что в ноябре на смену 2-му батальону 69-го полка 2-й бронетанковой бригады (500 американских военнослужащих и 40 транспортных средств, таких как танки Abrams и бронетранспортеры Bradley) прибудет новый американский тяжелый батальон. Планируется, что «смена» пробудет в этом регионе до конца июня 2021 года.

В частности, сообщается, что 22 сентября министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Роберт Гилкрист посетили полигон в Пабраде, чтобы приветствовать очередную ротацию американских солдат, отправленных в Литву.

Раймундас Кароблис заявил, что «присутствие США, а также НАТО является критическим фактором для нашей безопасности». А посол США подчеркнул, что эти учения — заранее запланированное учебное мероприятие, проводимое в рамках операции «Атлантическая решимость», а не ответ на какие-либо изменения ситуации в регионе.

«Как отметил во время своего визита в июле министр армии США, Литва — прекрасное место для проведения сложных тренировок, налаживания взаимодействия с нашими союзниками и повышения нашей готовности в регионе», — сказал Роберт Гилкрист.