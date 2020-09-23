|
Новый контингент американских войск прибудет в Литву в ноябре и пробудет там до июня
Источник материала: Tut.by
Новый контингент американских военных и бронетехники будет развернут в Литве в ноябре и пробудет на территории республики до июня 2021 года. Об этом
Мы ранее
Теперь стало известно, что в ноябре на смену 2-му батальону 69-го полка 2-й бронетанковой бригады (500 американских военнослужащих и 40 транспортных средств, таких как танки Abrams и бронетранспортеры Bradley) прибудет новый американский тяжелый батальон. Планируется, что «смена» пробудет в этом регионе до конца июня 2021 года.
В частности, сообщается, что 22 сентября министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Роберт Гилкрист посетили полигон в Пабраде, чтобы приветствовать очередную ротацию американских солдат, отправленных в Литву.
Раймундас Кароблис заявил, что «присутствие США, а также НАТО является критическим фактором для нашей безопасности». А посол США подчеркнул, что эти учения — заранее запланированное учебное мероприятие, проводимое в рамках операции «Атлантическая решимость», а не ответ на какие-либо изменения ситуации в регионе.
«Как отметил во время своего визита в июле министр армии США, Литва — прекрасное место для проведения сложных тренировок, налаживания взаимодействия с нашими союзниками и повышения нашей готовности в регионе», — сказал Роберт Гилкрист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре на смену 2-му батальону 69-го полка 2-й бронетанковой бригады прибудет новый американский тяжелый батальон.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)