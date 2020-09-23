54 дня на «нейтралке». Дальнобойщик из Щучина застрял между ДНР и Россией из-за неоплаченных штрафов

Источник материала: Tut.by

«Купить себе ничего не могу, поэтому проезжающие водители меня подкармливают, воду наливают», — так о своей жизни в последние два месяца рассказывает 38-летний житель Щучина Андрей Шкляр. Но он вовсе не бомж, как это может сначала показаться, а дальнобойщик, который из-за штрафов за нарушение ПДД застрял на фуре на нейтральной территории между самопровозглашенной ДНР и Россией. О ситуации знают белорусские дипломаты, МИД и МВД РФ, но пока проблема не решилась и переправить Андрея домой никто не может.



Водитель-международник Андрей Шкляр почти два месяца живет на нейтральной территории между ДНР и Россией

«Из России выпустили, а обратно не впускают»

Больше года Андрей Шкляр работает водителем-международником в белорусской фирме «СимГрузЭнд», которая базируется в Щучине — родном городе мужчины. 28 июля дальнобойщик отправился в очередной рейс: ему нужно было доставить птицепродукцию из Скиделя в Донецк.

— Напрямую, через Украину, в Донецк ездить нельзя, только через Россию транзитом, я так и поехал. 31 июля пересек границу через пункт пропуска «Весело-Вознесенка» между Россией и ДНР, выгрузил товар получателю и с порожним полуприцепом отправился обратно, но через другой пункт пропуска — «Куйбышево». Однако меня не пропустили российские пограничники — говорили, что мне запрещен въезд в Россию, — рассказал Андрей AUTO.TUT.BY.



Уведомление о запрете на въезд в Россию водителю выдали на границе

Выяснилось, что в список невъездных водителя внесло МВД России — из-за неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, которые ранее допустил Андрей. Прямо на границе дальнобойщик нашел эти штрафы — сумма их была около шести тысяч российских рублей (примерно 200 белорусских рублей) — оплатил. Увы, эти действия водителя проблему не решили — россияне его по-прежнему не пропускали: необходимо, чтобы его исключили из запрещенного списка.

Когда стало понятно, что проблема с пропуском Андрея быстро не решится, возник вопрос: а куда же ему деваться с границы?

— В ДНР меня не впустят: товар я выгрузил, причины, чтобы снова туда ехать у меня нет. К тому же у них там все сложно — это зона соприкосновения с Украиной, у них военное положение, комендантский час. Фээсбэшник российский был на пункте пропуска, он посоветовался со своими, и они решили оставить меня за сеткой — на нейтральной территории между границами. Забрали мой паспорт в залог.

«Говорили, что вопрос решается за несколько дней, но я тут почти два месяца»

— Я даже не знал, к кому обратиться за помощью в такой ситуации. Позвонил в Ростов-на-Дону в отделение посольства Беларуси в России. Там мне сказали звонить в наше посольство в Москву, мол, они сами ничего не решают. Дозвониться туда получилось только через дня два.

Сотрудник посольства пообещал водителю помочь. Для этого дипломаты подготовят ноту в МИД России, те должны сообщить о проблеме в МВД и ФСБ, а уже эти ведомства снимут запрет на въезд для белоруса и его пропустят.

— Дипломат меня обрадовал и ободрил: сказал, что вытаскивал застрявших водителей в течение нескольких дней. Я все ждал и ждал, но никаких новостей для меня не было. Оказалось, что ноту наше посольство подало только 12 августа: у нас то выборы были, то интернета не было, то дипломат, который этим занимался, болел.



Такой пейзаж Андрей видит уже в течение 54 дней, выйти за сетчатый забор ему нельзя

Андрей сам начал звонить в российские ведомства: МИД, МВД, ФСБ. Однако там ему сообщали, что с физлицами напрямую они не контактируют — все действия через посольство. Параллельно письма в разные инстанции, белорусские и российские, отправляли родные Андрея и директор фирмы, в которой он работает. Ответ на обращения пока не пришел ни из одного ведомства.

— Сейчас я постоянно контактирую с нашим дипломатом из Москвы, спрашиваю у него, ну что ж так долго-то? Он отвечает все время, что вопрос решается, а сам он не может им приказать ускориться, только просит.

«Кормят другие водители, моюсь в машине, постирать одежду не могу»

С 1 августа Андрей живет в машине. Не скрывает — условия для жизни не самые подходящие. К тому же у белоруса закончилась еда, осталось мало топлива. Так как выезжал в рейс водитель летом, то в дорогу он не брал теплых вещей. Конечно, там, где мужчина сейчас находится, теплее, чем в Беларуси, но все же осень дает о себе знать — по ночам стало прохладно.

Покинуть нейтральную полосу водитель не может. А из-за этого он не имеет возможности купить себе продукты, воду, лекарства.



Продуктов у Андрея очень мало. Выручают коллеги, которые проезжают через пункт пропуска: делятся с мужчиной своей едой и водой

— К счастью, мимо ездят коллеги: видят, что машина стоит, подходят и спрашивают, что случилось. Как узнают — делятся своей едой, воду наливают. Иногда воду мне приносят пограничники.

Воду водитель экономит, поэтому о том, чтобы нормально принять душ не может быть и речи. А уж постирать одежду и белье — это и вовсе недоступная для него роскошь. К счастью, туалет на нейтрали имеется: деревянная постройка с дырой в полу.

— Я не знаю, когда это закончится. А вдруг зимовать придется? Никто ничего не может решить, поэтому я решил попросить журналистов: напишите обо мне, расскажите всем, что я здесь застрял! Может, это как-то повлияет… — печально резюмирует Андрей.

МИД Беларуси: «Активно занимаемся ситуацией»

— Конечно, как и во многих других примерах, информация о том, что данный случай прошел мимо наших загранучреждений, не соответствует действительности, — уверяют в пресс-службе МИД Беларуси. — Ситуацией еще с середины августа активно занимается консульский отдел нашего посольства в Москве. Там были вопросы по линии правоохранительных органов, в контакте с которыми и работало посольство. На сегодняшний день есть четкая позитивная динамика, получены определенные ответы. Работа продолжается, и рассчитываем, что в течение ближайших дней вопрос будет окончательно решен.