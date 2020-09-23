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Приземляясь на незнакомую площадку: как проходят учения у десантников

23.09.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Двести пятьдесят российских и белорусских военных совершили десантирование на полигоне "Брестский". Десантники совершили прыжок на незнакомую площадку. Помимо личного состава были десантированы три единицы боевой техники.

Двадцать шесть разведчиков из передовой группы десантировались с высоты 2100 метров из транспортного Ил-76. Среди них 11 белорусов и 15 российских десантников.

© Sputnik / Виктор Толочко
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А следом из другого транспортного борта с высоты всего в 600 метров с помощью бесплатформенных систем спустили три боевые машины десанта. Помимо этого из Ил-76 высадились на незнакомую территорию и двести бойцов десанта, каждый из которых совершает прыжок с интервалом в 0,7 секунды.

Первый этап совместных белорусско-российских контртеррористических учений "Славянское братство – 2020" стартовал 14 сентября. По легенде учений, отрабатывается ситуация, при которой была нарушена западная граница Союзного государства.

В Минобороны РФ отметили, что мероприятие не направлено против других стран и проводится регулярно с 2015 года.

В учении принимают участие более 800 военнослужащих и около 170 единиц боевой и специальной техники. Второй этап учений "Славянское братство" стартовал во вторник и будет продолжаться до 25 сентября.

Смотрите на видео, как 250 российских и белорусских военных десантировались на полигоне "Брестский".

 
 
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Смотрите на видео, как больше 200 российских и белорусских военных десантировались на полигоне "Брестский".
 
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